El truco de WhatsApp para guardar los mensajes que desaparecen

Hace ya un tiempo, a finales del año pasado, que WhatsApp introdujo de forma oficial en España sus mensajes temporales. Unos mensajes que se autodestruyen y que se pueden establecer de forma automática para que acaben desapareciendo al cabo del tiempo. No obstante, han sido muchos los usuarios que han querido que incluso con este modo activado, haya una forma específica de poder guardar esos mensajes, y pronto la habrá.

Según adelanta WABetaInfo, el portal especializado en WhatsApp, la aplicación de mensajería por excelencia permitirá a los usuarios guardar ciertos mensajes sueltos cuando estos mensajes que se autodestruyen están activados. De esta forma, cuando se cumpla el lapso de tiempo para que esos mensajes acaben desapareciendo, los mensajes guardados no desaparecerán.

La única forma de mantener esos mensajes en activo era usando los fallos de seguridad que los propios mensajes temporales encierran, como el hecho de que estos se puedan reenviar o se les pueda hacer captura de pantalla. WhatsApp implementará una opción oficial para poder mantener estos mensajes.

Mantener mensajes

Esta función será muy sencilla. Seleccionando un mensaje que está configurado por defecto para desaparecer, aparecerá un pequeño menú con un mensaje: "¿Mantener este mensaje? Este mensaje no desaparecerá de este chat". Eso sí, hay un matiz importante; a la vez que cualquiera de los dos interlocutores pueden marcar un mensaje para mantenerse, ambos también pueden activar que se vuelva a eliminar. Esto, por supuesto, puede generar un conflicto entre los conversadores a la hora de decidir qué mensajes se mantienen y cuáles no.

Mensajes de WhatsApp WABetaInfo Omicrono

Por ahora, tal y como explican desde WABetaInfo, esta función está en sus primeras fases de desarrollo, por lo que no hay imágenes sobre el proceso de selección o sobre cómo funciona el botón que activa la característica. Y no, WhatsApp no ha implementado medidas adicionales para que se evite el reenviado de mensajes y las capturas de pantalla en mensajes temporales.

Si quieres probar esta función, ha aparecido en la beta de Android 2.22.7.4. Si tienes esa versión de la beta, quizás puedas aprovechar esta función, aunque esto evidentemente podría no funcionar con el otro interlocutor con el que estás hablando. Tendrás que esperar unas semanas hasta que WhatsApp introduzca la función en la versión oficial o la vaya refinando en futuras versiones.

