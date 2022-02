El truco de WhatsApp para cotillear quién está conectado sin abrir la aplicación

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en España, alberga tanto una serie de funcionalidades que no se ven a simple vista, como algunas otras que pueden llegar a ser ilegales y no sabías. La herramienta cuenta con una variedad de atajos que hacen que sea más completa, como uno para conocer la ubicación de un contacto sin pedírsela u otro para averiguar quién tiene tu número. Incluso hay uno para cotillear si una persona está "en línea" sin necesidad de entrar en la app para comprobarlo.

WhatsApp dispone de una serie de ajustes que permiten al usuario proteger su privacidad. Entre ellos se encuentran la posibilidad de ocultar la foto de perfil a ciertas personas o a todo el mundo, escoger quién puede ver las actualizaciones de estado, las confirmaciones de lectura, la última hora de conexión o si se está en línea. Para saber si un contacto está conectado en la aplicación basta simplemente con entrar en la conversación, eso sí, siempre que tenga activada esta función.

La otra opción para saber si está en línea es esperar a que te mande un mensaje. Aun así, y si no quieres aguantar hasta recibir una respuesta, existe un truco poco conocido que permite cotillear si un contacto se ha conectado a WhatsApp sin tener siquiera que abrir la aplicación de mensajería. Un atajo que es sencillo de utilizar y que está disponible en dispositivos con sistema operativo Android.

Desde una app puente

Antes de realizar este truco hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros, aquí sí es necesario descargarse una aplicación de terceros que solamente está disponible en Google Play Store en Android y no en la tienda de apps del iPhone; aunque más adelante veremos que existe otra forma para conocer si alguien está conectado en WhatsApp sin importar el smartphone que se tenga.

Con la app se reciben notificaciones cada vez que un contacto se conecta a WhatsApp. Nacho Castañón Omicrono

Para realizar este truco es imprescindible descargar la app 'WaControl' en Google Play Store, que es la herramienta que permitirá saber si una persona está conectada en WhatsApp. Una vez descargada e instalada, cuando se abre por primera vez solicita al usuario que le otorgue los correspondientes permisos, como la opción de recibir notificaciones o acceder a la agenda, y después hay que crearse una cuenta, siempre que no se tenga una.

Con la cuenta ya iniciada llega el momento de pulsar sobre el icono que muestra la figura de una persona junto con el símbolo '+' ubicado en la esquina superior derecha junto a la rueda de ajustes. En ese momento tan sólo queda añadir el número del contacto del que se quiera saber cuándo se conecta a WhatsApp, incluyendo el prefijo de país -que en el caso de España es +34-, como el nombre con el que se le tiene guardado en la agenda.

Al añadir a un contacto a la aplicación, ésta empezará a analizar su actividad y cada vez que se conecte enviará una notificación a tu teléfono móvil para avisarte de que esa persona está en línea. Incluso también informa sobre el momento en el que se desconecta. No sólo eso, sino que además permite cotillear información como el tiempo que permanece en línea en WhatsApp.

Desde Chrome

En el caso de no encontrar la aplicación -aunque siempre se puede descargar su APK- o de no contar con un smartphone Android, existe otra alternativa para conocer cuándo un contacto se conecta a WhatsApp: con la versión web de la app de mensajería y Google Chrome. Un atajo en el que también es necesario descargarse una herramienta, aunque en este caso es una extensión para el navegador de la gran 'G' llamada 'WA Web Plus for WhatsApp'.

Usando la extensión de Chrome en WhatsApp Web. Alex Branco Omicrono

El funcionamiento es sencillo. Una vez instalada basta con entrar en WhatsApp Web e iniciar sesión, para después hacer clic sobre el icono de la extensión para abrir su interfaz. Ahí queda pulsar en la pestaña 'Mejoras' y, después, en 'Personalizar' para activar el tic en 'Resaltar contactos en línea' y en las notificaciones. Una vez hecho, cada vez que alguna de las personas de tu agenda esté en línea aparecerán una notificación emergente y un pequeño círculo verde en su foto de perfil.

Con este truco también se pueden conocer otros detalles, pero como sucede en este tipo de casos hay que tener en cuenta que solamente se deben utilizar en caso de emergencia, como en esas situaciones en las que se necesita recibir una respuesta a un mensaje de forma urgente y no puedes hablar. Nunca se debe usar para fines pocos éticos, como puede ser realizar daño a otra persona o para controlarla.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan