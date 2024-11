Un carnicero confiesa por qué no debes comprar jamás la carne envasada de los supermercados: "El peor error"

Un carnicero confiesa por qué no debes comprar jamás la carne envasada. Montaje de TikTok

El carnicero más viral de TikTok, en los últimos días, ha conseguido nuevamente dejar en shock a decenas de consumidores que suelen comprar carne envasada de supermercado.

El carnicero, @elcarnicerotiktoker, conocido por su estilo directo y sin filtros, no ha dudado en compartir su sabiduría sobre los peligros de consumir carne envasada con fechas de caducidad prolongadas. En sus declaraciones, ha lanzado una advertencia que ha dejado a muchos reflexionando sobre la verdadera calidad de los productos que consumen.

"Ir a comprarte un filete al Mercadona es el peor error, total, que puedes hacer en tu vida como consumidor", afirma tajantemente el carnicero en el vídeo. Esta afirmación ha encendido una polémica, ya que muchos consumidores prefieren las opciones más económicas y convenientes, como la carne envasada de larga duración, que se encuentra en la mayoría de supermercados.

Sin embargo, el carnicero tiene algo claro: lo que está sucediendo con esos productos no es natural. El profesional no solo critica la carne envasada en atmósfera protegida, sino que también señala un punto crucial.

"Acabas de descubrir lo que es la naturalidad de la carne. La partes o la picas y lo lógico es que vaya oscureciendo. Lo que no es normal es que compres un 'cacharro' de atmósfera protegida de carne picada, que tiene 15 días de fecha de caducidad, y ni siquiera sabes cuándo la han picado."

¿Es segura la carne envasada?

El carnicero va más allá al cuestionar la frescura de la carne envasada, alertando sobre el riesgo de que los consumidores no sepan cuándo se procesó realmente esa carne. "Si te das cuenta, a lo mejor, hay veces que la han picado 15 días antes. O sea, han picado una carne hace 15 días y todavía dura 15 días más. 30 días de fecha de caducidad. Vamos, no me jodas. Eso ni es carne, ni es nada."

Con estas palabras, hace hincapié en lo que considera una grave incongruencia: la carne no debe durar tanto tiempo si es realmente fresca.

El carnicero también subraya que el proceso de envasado en atmósfera protegida, que alarga la vida útil del producto, puede afectar negativamente al sabor y la calidad de la carne. Asegura que el gas utilizado para conservar los alimentos puede generar un olor y sabor artificial, algo que, según él, no debería estar presente en un producto de calidad.

El consejo del carnicero

Ante la negativa de muchos consumidores a cambiar sus hábitos, el carnicero ofrece un consejo práctico para aquellos que no tienen más opción que comprar carne envasada.

"Ahora, te voy a decir una cosa. Como veo que por mucho que te diga, no vas a cambiar de opinión y hay mucha gente que también lo hará, sobre todo por las prisas, yo os voy a dar un consejillo: para esa gente que no tengáis otro remedio que llegar y comprar en la atmósfera protectora... abrir el envase al menos cuatro horas antes, si pueden ser seis, mejor; si pueden ser 12, mejor. Si es un día antes, mejor todavía."

Este consejo tiene como objetivo permitir que la carne "respire" y pierda ese olor a gas inerte que, según el carnicero, se genera por el envasado. "Aunque sea carne picada, no pasa nada chicos, porque si no, va a oler al gas inerte ese que tienen los envases y os va a saber exactamente igual."