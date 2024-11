Un chino que vive en España estalla por una de las mentiras más extendidas sobre ellos: "Luchamos por nuestra vida"

Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Qué prejuicios y lugares comunes se te vienen a la mente si te pregunto por la cultura china y, más concretamente, por la comunidad china viviendo en España? Seguro que tienes unos cuantos.

Probablemente habrás pensado en estereotipos, tópicos y leyendas urbanas como que los chinos trabajan de manera incansable y sin descanso, que son fríos y también reservados, o quizá que todos se dedican a negocios familiares como restaurantes o bazares.

Y habrá quien piense también, cegado por sus propios prejuicios, que sus negocios en España son muy competitivos en precios debido, además de a su capacidad trabajadora, a supuestos privilegios fiscales, lo cual es un mito.

Y para desmentir tal leyenda urbana tenemos a Jiajun Yin, más conocido en redes como 'El chico Mercadona', que en su cuenta de TikTok comparte con sus más de 123.000 seguidores curiosidades, consejos y reflexiones relacionados con la comunidad china.

En esta ocasión, el viral creador de contenido le pone la pizca de humor necesaria para afrontar una creencia extendida en nuestro país, aquella que dice que los ciudadanos chinos en nuestro país no pagan impuestos.

"Los chinos montáis tiendas y montáis bazares porque no pagáis impuestos, porque tenéis un convenio en el que no pagáis impuestos" comienza satirizando Jiajun esta escena que, lamentablemente, le ha tocado vivir más de una vez.

"Pagamos más impuestos más que tú. ¿Pero cómo que no vamos a pagar impuestos? Yo no sé quién se inventó, tío. ¿Cómo un país, España en este caso, va a querer que los chinos no van paguen impuestos durante cinco años y la gente española sí?, ¿Quién va a votar esto? ¿Quién se va a creer esto?", se pregunta.

Sobre este tema, el tiktoker insiste en su viral vídeo en lo ridículo que es para una persona de nacionalidad china afincada en España escuchar este tipo de afirmaciones sin ningún peso argumentativo.

Además, pone en valor la cultura del esfuerzo de sus compatriotas, y lo relaciona directamente con el aumento de posibilidades económicas que ello conlleva.

"Los chinos trabajan 24 horas, siete días a la semana. Trabaja tú 24/7 en una tienda y también tendrás dinero, ya lo verás", concluye.