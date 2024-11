Un piscólogo español explica cuál es su herramienta para gestionar los enfados de los niños: "Os va a ayudar mucho"

¿Has tenido alguna vez alguna mala contestación por parte de tus hijos? No te preocupes, es lo más normal del mundo. Lo importante es saber cómo actuar ante los enfados de los más pequeños de la casa.

Y es que es en estos momentos cuando reflejan sus emociones y necesidades no satisfechas, no solo un acto de rebeldía. Los niños pequeños no siempre tienen herramientas para expresar lo que sienten, por lo que su frustración puede ser una llamada a la comprensión, no al castigo.

Por ello, es vital saber orientar nuestra educación hacia unas relaciones saludables, y darles a los hijos herramientas para ser adultos emocionalmente inteligentes. Recuerda, la forma en la que te educaron no tiene por qué ser la forma en la que educas tú.

Es lo que nos dice Álvaro Bilbao, que es neuropsicólogo especializado en educación infantil y creador de contenido en TikTok, donde comparte consejos sobre crianza positiva, desarrollo emocional y estrategias para mejorar la relación entre padres e hijos.

"Mamá mala o papá tonto. ¿Te suenan? Estas frases son frases totalmente normales para los niños pequeños, porque son su forma de expresar su enfado con nosotros" comienza contextualizando el experto.

"La realidad es que no solamente a los niños, sino que a nosotros también nos cuesta mucho trabajo gestionar nuestros enfados", continúa diciendo Bilbao, que aprovecha el vídeo para invitar a sus seguidores a comprar su guía de gestión del enfado para niños y padres, que él mismo utiliza en sus propias terapias.

"A los niños les encanta, porque son sólo ocho páginas en las que pueden hacer una serie de ejercicios que les ayudan a comprender mejor qué son los enfados, para qué sirven y cómo pueden gestionarlo de forma positiva sin hacer daño a los demás", nos informa el creador de contenido.

Así que toma nota, si tienes hijos de entre cuatro y doce años de edad, aprende a escuchar sus problemas y a gestionar sus emociones conjuntamente antes de precipitarte.

