Un psicólogo infantil desvela lo que debes hacer para evitar que tus hijos griten: "Haz esto"

Todos estamos de acuerdo, seamos padres o no, que la crianza y educación de los hijos es de las tareas más complicadas que existen. Es precisamente lo que el psicólogo y creador de contenido, @soyalvarobilbao quiere demostrar a través de su último vídeo publicado en TikTok.

Las rabietas de los niños son uno de los momentos más difíciles de manejar para los padres. Las reacciones intensas de los pequeños pueden generar situaciones de tensión que afectan la dinámica familiar.

En este video de TikTok, el psicólogo ofrece cuatro estrategias efectivas para que los padres puedan abordar las rabietas infantiles de una manera calmada y constructiva. Las pautas están pensadas para que los niños aprendan a regular sus emociones, fortalecer el vínculo con sus padres y comunicar sus necesidades de forma adecuada.

Estrategia 1: Establecer límites que regulen sus emociones

La primera recomendación del psicólogo es poner límites de manera que ayuden al niño a regular su estado emocional, en lugar de escalar la situación.

En vez de responder de forma reactiva diciendo, "¡A mí no me hables así!", el psicólogo sugiere optar por una frase más calmada y positiva:

"Cuando me hables de una forma calmada, te puedo escuchar". De esta manera, los padres enseñan a sus hijos a reconocer que el respeto y la tranquilidad son necesarios para que los demás les escuchen y puedan ayudarles.

Estrategia 2: Conectar a través de la "conexión emocional"

Cuando los niños están pasando por una rabieta, puede ser difícil para ellos identificar y expresar lo que sienten. Aquí entra la "conexión emocional", una herramienta que ayuda a los pequeños a sentirse comprendidos y acompañados.

En lugar de decir, "¿Pero qué te pasa? ¡A mí no me hables así!", el psicólogo recomienda utilizar una frase más empática: "Vaya, parece que no te sientes bien. Cuéntame con calma qué es lo que va mal o cómo te puedo ayudar".

Con esta estrategia, el niño no solo percibe que sus emociones son validadas, sino que sabe que puede contar con el apoyo de sus padres para solucionar el problema.

Estrategia 3: Ser su guía y ejemplo en la comunicación

Para muchos padres, las rabietas surgen porque el niño desea algo y no sabe cómo pedirlo de una forma adecuada. La tercera estrategia busca guiar al niño en esta situación, enseñándole cómo pedir lo que necesita sin gritar ni exigir.

En lugar de decir, "¡Así no vas a conseguir lo que quieres! ¡Nunca!", el psicólogo sugiere algo más constructivo: "Sé que quieres ese juguete, pero gritando no lo vas a conseguir. Puedes pedirlo con calma y podemos buscar soluciones juntos".

De esta forma, los padres no solo evitan confrontaciones, sino que también le enseñan al niño que la calma y el respeto son la mejor manera de obtener lo que desean.

Estrategia 4: Practicar la congruencia

La última estrategia, que el psicólogo afirma que es la más efectiva, pero también la más difícil de aplicar, es la congruencia. Consiste en ser un modelo para el niño, demostrando en la práctica cómo se pueden pedir las cosas de forma tranquila y respetuosa.

En lugar de repetir con frustración "¡Que te he dicho mil veces que no grites!", el experto propone algo como: "Rodrigo, ¿mamá te pide las cosas gritando? No, ¿verdad? Pues pídemelo como te pido las cosas yo a ti".

Este enfoque permite que el niño comprenda el valor del respeto mutuo y vea en sus padres un ejemplo de conducta positiva, ya que les ayuda a entender que los mismos límites y normas se aplican a todos.