Una española que vive en Japón alucina con la comida de McDonald's del país asiático: "Ni de coña"

Uno de los elementos más distintivos en las diferentes culturas del mundo es la comida, más si viajamos a un país tan diferente en cuanto a costumbres culinarias (comparadas con la occidental) como es Japón.

Una joven tiktoker, de origen japonés, pero con nacionalidad también española, viaja hasta Japón con unos amigos y deciden comer en una de las cadenas de comida rápida más famosas de todas: un McDonald's.

La creadora de contenido @nuriape_ _ narra con cierto sarcasmo cómo es de diferente comer en uno de estos restaurantes en Japón. "Hoy he venido a probar las cositas nuevas del McDonald's japonés", creando múltiples reacciones de sus seguidores de la red social.

Hamburguesa de gambas y una salsa inesperada

"Hoy he venido a probar las cositas del McDonald's japonés", comenta al inicio del vídeo mientras observa la carta y realiza su pedido a través de la máquina. La joven se muestra emocionada y un poco decepcionada cuando descubre que los nuggets de gambas, uno de los favoritos de los japoneses, se han agotado.

Sin embargo, esto no la detiene y decide probar la hamburguesa de gambas. "Es gamba rebozada, yo creo", comenta mientras saborea con sorpresa y gusto su pedido.

Al dar el primer bocado, se alegra al encontrar una salsa inesperada en su hamburguesa. "¡Es la salsa del Big Mac!", exclama con asombro. La combinación de la gamba rebozada con la salsa tradicional de la cadena parece ganarse su aprobación, y termina dándole una puntuación de 8,5, encantada con el sabor único que ofrece esta especialidad japonesa.

Un refresco diferente

El siguiente descubrimiento de la tiktoker es la bebida que acompaña su pedido: un batido de pudin, similar a un flan o crema catalana. La joven huele la bebida y, tras el primer sorbo, exclama con entusiasmo: "¡Qué bueno!"

Sus acompañantes lo quieren probar de inmediato y el veredicto es el mismo para todos: "¡Está muy bueno! Es como beberte un helado de flan". Su sabor dulce y cremoso le parece perfecto para acompañar la comida como un postre en lugar de una bebida.

@nuriape__ Cambio mi nota de la hamburguesa de gambas a un 9,5 la necesito en españa😔 ♬ sonido original - Nuriape

La joven protagonista no duda en darle una calificación de sobresaliente. "Quizás mientras comes no, pero de postre... ¡¡Le doy un 9!!”, concluye.

Una sorpresa deliciosa

El menú de McDonald’s en Japón no deja de sorprender. La joven y sus amigos prueban también el Shaka Shaka Chicken, una porción de pollo rebozado que viene con un sobre de condimento de queso cheddar.

"He pedido de cheddar, que esto lo abres, lo metes aquí dentro...", explica antes de mezclar la salsa con el pollo. Al probarlo, se muestra encantada: "Sabe al polvo de las patatas Pringles de cheddar. Le voy a dar un 8,5".

Sabores inesperados

Uno de los momentos más divertidos del vídeo es cuando uno de los protagonistas del video descubre los sabores de Fanta disponibles en Japón. "No hay ni Fanta de naranja ni Fanta de limón. Solo hay Fanta de uva y de melón", comenta sorprendido.

Además, prueban un postre local: una cajita en el que hay un hojaldre con boniato y caramelo, decorada con un adorable zorro. Aunque el sabor no resulta del todo agradable para ella, ya que confiesa que "no le gusta el boniato".