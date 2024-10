Una española en Reino Unido cuenta la extraña experiencia que ha vivido en el hospital: "Me explota la cabeza"

En Europa, los sistemas de salud varían considerablemente de un país a otro, tanto en su organización como en su accesibilidad y calidad. España, en particular, cuenta con un sistema de sanidad pública muy valorado a nivel internacional por su accesibilidad universal y su alta calidad en la atención médica.

En contraste, en otros países como Reino Unido, aunque también existe un sistema público de salud (el NHS, National Health Service), las diferencias culturales y operativas pueden resultar sorprendentes para quienes no están familiarizados con su funcionamiento.

Para una española en el extranjero, como en este caso, la experiencia en un hospital británico puede ser completamente distinta a la de un hospital español, revelando no solo diferencias en los procedimientos médicos, sino también algunas de las costumbres que en España no se tienen, como el poder llevarte a casa la placenta.

Calcar la placenta en casa

Beatriz Fontanet (@awaywithbea) es una española que vive en Londres y que narra su día a día a través de sus redes sociales, tanto Instagram como TikTok. En uno de sus últimos vídeos ha explicado que, en una de sus visitas a la matrona debido a que está embarazada, ha vivido una situación sorprendente.

La española ha contado en su perfil que le hace mucha ilusión calcar la placenta, una impresión a la que cada vez más españoles recurren para tener siempre un recuerdo de su parto. Por este motivo, Bea le confiesa a su matrona el afán; sin embargo, la respuesta le sorprende, ya que le dice que se la puede llevar a casa.

A diferencia de otros hospitales españoles, según explica Bea, la matrona le indica que le pueden guardar la placenta durante 24 horas en una nevera, para que ella pueda llevársela a casa y así, calcarla ella misma. Un dato que sorprende a la española.

"En esas 24 horas yo todavía sigo en el hospital, y el padre obviamente está conmigo", por lo que si desean coger la placenta "tendrá que hacerlo un abuelo o amiga que yo tenga en Reino Unido que quiera hacerme el favor".

Además, en el caso de que alguien decida hacerle el favor de coger y calcar su placenta, la española se pregunta entonces qué hacer con ella: "¿La tiro a la basura? Como cuando me como un trozo de pollo y tiro el hueso a la basura", pregunta.

"No lo entiendo, creo que en España no te dan la placenta, sino que te la calcan en el hospital. Yo tengo amigas que me dijeron que se lo hicieron en el hospital", indica, además de confesar que es un choque cultural "en toda regla".

En los comentarios, en cambio, los usuarios se ven sorprendidos no por la circunstancia vivida por la española, sino por el hecho de calcar la placenta, algo que "no habían oído en la vida", y que en España "no se hace".