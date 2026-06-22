Turquía ve hundirse su turismo por la inflación y la guerra de Irán: "Hasta los veraneantes turcos se van este año a España"

El clima de inseguridad regional y el encarecimiento de los vuelos han desviado a muchos viajeros hacia destinos más occidentales y percibidos como seguros.

España y Grecia se están beneficiando del descenso turístico turco, registrando récords de visitantes y captando incluso a turistas turcos.

Los precios en restaurantes, hoteles y productos básicos han aumentado considerablemente, haciendo que Turquía pierda su atractivo como destino barato.

Turquía experimenta una fuerte caída del turismo debido a la inflación y la guerra en Irán, afectando tanto a visitantes extranjeros como nacionales.

La explanada de las mezquitas de Estambul está inusualmente solitaria en plena temporada alta. Apenas hay turistas en las enormes bancadas situadas entre las imponentes moles de la Mezquita Azul y Santa Sofía, normalmente atestadas en junio.

La guerra de Irán y la insostenible inflación turca están vaciando de turistas las calles de la megalópolis del Bósforo, habitada por 16 millones. Turquía no es un destino menor: es la cuarta potencia turística mundial por llegadas, por detrás de Francia, España y Estados Unidos.

En la llamada 'Riviera turca', en la costa suroccidental del país, playas y bares normalmente abarrotados de británicos y atronando música ochentera se muestran ahora apacibles, casi desérticos. “No sabemos qué está pasando, puede ser la guerra en Irán, pueden ser los precios”, opina un camarero en la costa meridional de Dalaman.

"Erdogan nos está quitando el pan, hermana, y yo soy musulmán. Antes mi plato estaba lleno; ahora cada vez tengo menos comida, y las pocas migas que quedan me las quiere quitar", explica a este diario Mustafa, encargado de un restaurante.

Intenta así explicar la crisis inflacionaria autoinfligida por el presidente y que sobre todo sufren los turcos: más de la mitad de los asalariados cobra en torno al salario mínimo, unos 523 euros.

Una británica que este año ha decidido veranear en Chipre explica parte del problema. "Está tan caro o más que Londres. No tiene sentido". Una ensalada de pollo cuesta ya más de 600 liras turcas, unos 12 euros, duplicando el precio de hace un par de años.

Una investigación de Oksijen compara una cesta básica de 19 productos: en Estambul salía por unos 83 euros, frente a unos 52 euros en Londres. Otra comparación del mismo medio situaba una comida familiar de döner —carne asada en un espetón vertical— en torno a 43 euros. Y el menú de dos estrellas Michelin de TURK Fatih Tutak, en el barrio estambulita de Bomonti, supera los 300 euros por persona.

La imagen contradice, al menos en parte, el relato oficial. Según TÜİK, el instituto estadístico oficial turco, los ingresos turísticos aumentaron un 4,2% interanual en el primer trimestre de 2026, hasta rozar los 9.900 millones de dólares.

Sin embargo, publicaciones sectoriales como Turizm Gazetesi advierten de que parte del aumento de visitantes puede estar vinculado al tránsito y no necesariamente al gasto turístico en hotel, playa, restaurante y bar. En hoteles y restaurantes, muchos operadores reconocen una fuerte caída de reservas. Turquía ya no es barata, y esa pérdida de atractivo empieza a beneficiar a otros países, entre ellos España.

La propia prensa turca ha empezado a leer el récord español como reverso de la pérdida de competitividad turca.

"Los turistas que no vienen a Turquía hacen batir récords a España", tituló Haber Hürriyeti, al referirse al récord español de 96,8 millones de turistas internacionales en 2025. Halk TV habló de una guerra que “cambió la ruta” y de una España que ocupa ahora parte del espacio de Turquía.

Kısa Dalga resume la nueva percepción del mercado: "Turquía ya es un país caro para los turistas: Grecia y España al alza". Y el liberal Gazete Oksijen atribuía en marzo el tirón de España al atractivo "antiimperialista" de Pedro Sánchez también para los turcos: “"Pedro Sánchez habló y los turistas turcos pusieron rumbo a España".

Recep Yavuz, presidente del grupo de trabajo de turismo del Consejo Municipal de Antalya, una de las mecas del turismo de playa turco, resume el momento con una fórmula prudente. "Se está observando que muchos viajeros preocupados prefieren destinos situados más al oeste", afirma Yavuz en referencia a la guerra en Irán y su impacto regional.

"Entre los mayores ganadores de este año probablemente estarán España y Grecia. Portugal también puede registrar un crecimiento moderado, pese a sus precios relativamente altos", subraya Yavuz en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Este empresario recuerda que el turismo internacional ha afrontado dos grandes crisis globales en los últimos cinco años: primero la pandemia y después la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La diferencia, explica, es que la primera golpeó a todo el mundo, mientras que la segunda afecta con especial intensidad al Mediterráneo oriental, Oriente Medio y el Golfo.

Yavuz no niega la turbulencia, pero evita hablar de hundimiento: cree que tanto Turquía como Egipto han logrado sostener sus sectores turísticos y que el déficit del primer tramo de la temporada puede recuperarse en los próximos cinco meses.

Los alrededores de Santa Sofía, sin las aglomeraciones habituales de la época. Marga Zambrana.

La visible debilidad turística coincide con datos manejados por operadores y analistas independientes en contraste con los datos oficiales. Reuters informó de que Turquía afronta una temporada difícil, con reservas débiles, hoteles aplicando descuentos del 20-25% y algunos establecimientos vendiendo a pérdida para mantener caja y pagar salarios.

Yavuz atribuye “la ligera caída del rendimiento turístico turco” al aumento de los costes de los vuelos y al encarecimiento de las vacaciones, pero espera que Turquía vuelva a recibir alrededor de 60 millones de visitantes este año. Las cifras oficiales de 2025 remiten a casi 64 millones de visitantes, una categoría que incluye 11 millones de entradas de turcos residentes en el extranjero.

Adiós a la meca del turismo barato

Este relativo optimismo contrasta con una inflación que ha cambiado la ecuación turística turca. Durante años, la debilidad de la lira, los grandes hoteles de Antalya y Muğla, la conectividad aérea y la calidad de la oferta permitieron a Turquía competir con agresividad frente a España, Grecia, Egipto, Túnez o Croacia en turismo de sol, playa, todo incluido y precios baratos.

El encarecimiento no se limita a los hoteles: alcanza restaurantes, transporte, ocio y consumo cotidiano. Los precios están alterando incluso la cultura turca del meyhane, los animados restaurantes nocturnos con tapas, alcohol y música en directo. Las altas tasas al alcohol impuestas por el islamista Erdogan son disuasorias.

TÜİK situaba en abril la inflación anual en el 32,37%, frente al 55,38% calculado por el grupo de estudios independiente ENAG. Desde el final de la pandemia, la cesta de la compra ha quintuplicado su valor.

La economista Selva Demiralp, de la Universidad de Koç, explicaba a Oksijen que los precios de los restaurantes han subido por encima de la inflación general, mientras los salarios reales han perdido poder adquisitivo.

El cambio social es palpable. Clientes que antes iban tres veces por semana al restaurante ahora van una. Y una costumbre profundamente turca, la de discutir quién paga la cuenta, se resuelve ahora por cuentas divididas. Muchos turcos ya no pueden ni permitirse el iskender de Bursa, uno de los platos de carne más emblemáticos del país.

El turista extranjero percibe desde hace años que Estambul y la costa turca ya no son una ganga. Y el turco ha sido exiliado de su propia cultura mediterránea.

Al mismo tiempo, aunque la guerra de Irán no convierte automáticamente a Turquía en un destino inseguro, sí introduce más riesgo en una región ya tensionada. Los viajeros europeos no siempre distinguen con precisión entre Turquía, Oriente Medio, el Golfo o el Mediterráneo oriental.

El cierre del Estrecho de Ormuz por Teherán y la tensión energética también empujan al alza el precio de los carburantes y, por extensión, de los viajes en avión.

Aunque España ya tampoco es barata ni para los españoles debido a la inflación, la saturación turística, la presión sobre la vivienda y los precios exorbitantes en zonas costeras, sí ofrece una combinación poderosa de seguridad, oferta de calidad y una marca ya familiar para británicos, franceses, neerlandeses y escandinavos en busca de sol y playa.

La crisis turca alimenta una redistribución parcial de la demanda: una parte busca seguridad y previsibilidad en España, Grecia o Portugal. Otra compara precios con Egipto, Túnez, Croacia, Albania o destinos más lejanos.

Yavuz insiste, en cualquier caso, en la fortaleza estructural de la región. “El Mediterráneo continúa siendo el corazón del turismo global y una de las regiones turísticas más atractivas del mundo”, afirma.

Los resultados del verano de 2026 se medirán no solo por el número de visitantes, sino por el gasto real y por la capacidad de convencer al turista de que lo que paga merece la pena. Turquía seguirá siendo un imán, pero cada vez son más los viajeros que se preguntan si, con precios parecidos y más incertidumbre regional, no les conviene más irse más al oeste.