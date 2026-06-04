Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hezbolá cese sus ataques y sus operaciones con "zonas piloto"

La Administración Trump anuncia que Israel y el Líbano han acordado implementar un alto el fuego para poner fin a las hostilidades, Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Israel y Líbano han acordado un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá cese sus ataques y retire sus operativos del sur del país. El pacto incluye la creación de "zonas piloto" en el Líbano, bajo control exclusivo del Ejército libanés y sin presencia de actores no estatales como Hezbolá. Las negociaciones, mediadas por Estados Unidos, continuarán el 22 de junio en Washington para buscar un acuerdo integral de paz y seguridad. A pesar de los acuerdos, la violencia persiste, con ataques israelíes recientes en el sur del Líbano y el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá.

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington han acordado este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que Hezbolá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones militares en el sur del país árabe, incluida la evacuación de sus operativos.



Con la mediación de Estados Unidos, han diseñado un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista aliado de Irán, según han detallado en una declaración conjunta.



Ambas partes se han emplazado además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado en la que fue la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.



La primera se celebró el pasado 14 de abril y supuso el contacto de más alto nivel entre Israel y el Líbano, países vecinos que carecen de relaciones diplomáticas, desde 1993.

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego acordado el pasado abril, aunque la violencia no ha cesado.

Israel ha roto la tregua y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá, que se opone a las negociaciones.

De hecho, este mismo miércoles varios ataques con drones israelíes han causado la muerte de al menos seis personas en el sur del Líbano, según fuentes de seguridad libanesas. Por su parte, Israel ha afirmado haber interceptado una aeronave hostil, probablemente lanzada por Hezbolá.

El nuevo pacto

Según una declaración conjunta, la ronda concluida este miércoles ha servido para acordar la implementación de un alto el fuego que "está condicionado al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos sus operativos" entre el río Litani y la frontera israelí.



"Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", han agregado en referencia a la milicia chií.



Aseguraron que "estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad" y acordaron reanudar las conversaciones el 22 de junio "con miras a alcanzar un acuerdo integral".

El pasado lunes se anunció otro acuerdo que llevó a Israel a desistir de atacar los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, y al grupo respaldado por Irán a detener los ataques transfronterizos.

En un conflicto directamente relacionado con Irán, el país persa ha afirmado que no aceptará el acuerdo para poner fin al conflicto con Estados Unidos e Israel, a menos que un alto el fuego también incluya al Líbano.