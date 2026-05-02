Líbano llora a Maha Abu Khalil: Israel destruyó cinco edificios para matar a la histórica militante palestina de 80 años

Desde marzo de 2026, más de 2.500 personas han muerto y al menos 100 sanitarios han sido asesinados en Líbano, según el ministerio de salud pública.

A pesar de los altos el fuego anunciados, los ataques y bombardeos en el sur de Líbano continúan, afectando a civiles y personal sanitario.

La doctora Abu Khalil era símbolo de unidad entre libaneses y palestinos, y destacada feminista y activista social, además de miembro del Frente Popular de la Liberación Palestina.

Maha Abu Khalil, histórica militante palestina de 80 años, murió tras un ataque israelí que destruyó cinco edificios en Tiro, matando también a otras 22 personas.

En Tiro, un mar color turquesa bajo un sol radiante enmarca una vista digna de una postal. Sin embargo, basta con girarse y dar la espalda al mar Mediterráneo para encontrarse con una estampa totalmente distinta: la de montañas de escombros y destrucción.

Es bajo estas montañas de escombros que el ejército israelí enterró a la doctora Maha Abu Khalil en los últimos diez minutos antes de que el alto el fuego entre Israel y Líbano entrase en vigor la noche del 16 de abril.

Para asegurarse de acabar con la histórica activista del Frente Popular de la Liberación Palestina (FPLP), los misiles destrozaron por completo 5 edificios residenciales, matando a otras 22 personas.

En el edificio aledaño que antes era un restaurante de cinco pisos y del que solo quedó más o menos intacta la planta baja, tres hombres toman su almuerzo entre las ruinas.

La reparación del edificio costará dos millones de dólares, que irá haciéndose piso por piso y les llevará dos años. "El seguro no cubre la guerra", asegura con resignación Rabiah, que trabaja codo con codo con el dueño.

Vista del interior del restaurante de cinco plantas destrozado en la noche del 16 de abril por los ataques que lanzó el ejército de Israel a los edificios colindantes en Tiro

"El ataque alcanzó a muchos civiles. A la una de la mañana, tras el alto el fuego, fuimos a recogerlos, pero muchos murieron. Nos llevó dos días encontrar el cuerpo de Maha Abu Khalil", cuenta a EL ESPAÑOL Yehia Hawash, estudiante de enfermería y voluntario en la Unidad de Intervención Sanitaria de los campos de refugiados de Tiro, que opera en la ciudad y en su área metropolitana.

La muerte de Abu Khalil, figura muy apreciada por la comunidad palestina y libanesa, fue un duro golpe para la moral de quienes la conocían. "Cuando murió, fue como si se cayese un cedro. Es la muerte de un símbolo, alguien muy querido por nosotros", relata el enfermero en referencia al símbolo nacional libanés, el árbol presente en su bandera.

Pero, ¿quién era la doctora Maha Abu Khalil y por qué era tan importante acabar con ella cuando tenía ya 80 años?

Un símbolo para los refugiados palestinos

Khalil, originaria de Al-Qabilah -sur de Líbano y pegado a la frontera con Israel-, era una académica y miembro del FPLP, el segundo mayor movimiento de izquierda laico palestino después de Fatah, partido que gobierna Cisjordania a través de la Autoridad Nacional Palestina. Es considerado como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

"La importancia de la Dra. Maha Abu Khalil radica en que encarnó la unidad de lucha y destino entre los pueblos libanés y palestino", explica Ahmad Mourad, portavoz del FPLP.

El FPLP ganó fama y notoriedad el siglo pasado, especialmente en los años 60 y 70, cuando tras su fundación en 1969 llevaron a cabo secuestros de aviones comerciales para ganar atención internacional sobre la causa palestina.

Además de los secuestros, el grupo reivindicó en 2001 el asesinato contra el por aquel entonces ministro de turismo Rehavan Zeevi, diputado en la Knesset del partido de ultraderecha Unión Nacional. El FPLP alegó que este crimen, realizado en el marco de la Segunda Intifada (2000-2004), fue en represalia por el asesinato de uno de sus líderes, Abu Alí Mustafá.

Fue precisamente un intento de secuestro lo que llevó a una joven Maha Abu Khalil a la cárcel. Fue arrestada cuando tenía 23 años en Atenas junto con otras dos mujeres tras admitir que habían planeado secuestrar un avión de la aerolínea israelí El-Ai que llevaba 29 pasajeros a bordo en diciembre de 1969.

Su gesto haciendo el símbolo de la victoria. recogido por las cámaras, se convirtió en icónico. Abu Khalil, que se declaró inocente de los cargos de posesión ilegal de explosivos, estuvo presa hasta que fue liberada en un intercambio de prisioneros un año más tarde.

Tras su liberación, se dedicó a su carrera académica en comunicación en Europa, donde estuvo viviendo durante años hasta que finalmente fijó su residencia en Tiro, cerca de su pueblo natal. A lo largo de su vida, combinó la militancia política con el trabajo social y humanitario en el sur de Líbano a través de instituciones sociales vinculadas al imán Musa al-Sadr.

Al-Sadr era un clérigo chií nacido en Irán y una importante figura política y social en Líbano a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, donde cofundó el Movimiento Amal en 1974. Actualmente es un partido político que cuenta con 14 asientos en la cámara libanesa, aunque fue una de las milicias que lucharon durante la guerra civil. Hezbolá nació de su escisión.

También luchó por los derechos de la comunidad chií que en aquel entonces era marginada en el país. Llevó a cabo una labor social en Líbano y fomentó el diálogo interreligioso en el país junto a Abu Khalil, hasta que desapareció en Libia en 1978.

Cuando la guerra en el Líbano se intensificó a finales de 2024, Abu Khalil se negó a abandonar su hogar y permaneció en Tiro durante las semanas que duraron los bombardeos. Cuando Hezbolá entró en la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán el 2 de marzo de 2026, se negó de nuevo a abandonar Tiro.

Finalmente, a escasos minutos del alto el fuego, en la noche del 16 de abril de este año, misiles israelíes destrozaron el edificio en que vivía y otros cuatro colindantes, acabando con su vida y la de otras 22 personas.

Los restos del bombardeo. Maria Inmaculada Balbás

Abu Khalil es además considerada desde la organización como una auténtica feminista, ya que "encarnó el modelo de mujer luchadora que se situó en el centro de la acción, y no en sus márgenes. Demostró que la mujer es capaz de ser, a la vez, luchadora, organizadora, intelectual y activista social", concluye el portavoz del FPLP.

Un alto el fuego inexistente

"El dron que no suena es el más peligroso, porque es el que mata. Los que suenan solo toman fotos. Si se oyen dos drones, significa que hay un tercero con misiles que no tiene sonido", explica Hawash durante la entrevista en la sede del cuerpo de voluntarios en Tiro, a escasos metros del campo de refugiados de Al-Bass..

"Ahora mismo, tenemos tres drones sobre nosotros. Es difícil creer que en un segundo uno de ellos te puede matar".

Pese a la extensión del alto el fuego de tres semanas adicionales anunciada el 23 de abril por Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la noche del sábado una nueva ronda de ataques contra la infraestructura de Hezbolá.

Aunque desde el alto el fuego Beirut no ha vuelto a sufrir ataques, la guerra nunca ha parado en el sur de Líbano. El pasado sábado, el ejército israelí bombardeó Qalila, Deir Qanoun, Ain Baal, en el área de Tiro y anunció ataques cerca de Bint-Jbeil. Es por esto que incluso los residentes de Tiro que regresaron de sus hogares tras el anuncio del alto el fuego están huyendo de nuevo.

Los restos de los edificios destruidos en el ataque en Tiro. Maria Inmaculada Balbás

Además, esta semana por primera vez desde el alto el fuego, las IDF han atacado el valle de la Bekaa. También lanzaron este jueves nuevas órdenes de evacuación a 15 aldeas del sur ubicadas en el área de Nabatieh, lo que volvió a congestionar el tráfico en las carreteras de camino a Beirut.

Por poner otro ejemplo, el miércoles por lo menos cinco personas murieron en Majdal Zun, en el distrito de Tiro. Tres de ellos eran trabajadores sanitarios de la defensa civil libanesa, que fueron atacados en el momento en que acudieron a rescatar a los heridos tras el ataque.

Por otro lado, Hezbolá está utilizando drones con carga explosiva para atacar al ejército israelí en el sur de Líbano y en el norte de Israel. Estos drones ya han comenzado a causar bajas en el ejército israelí.

"El área entre la zona roja y la línea amarilla debería ser segura, pero el sábado por la noche y el domingo la atacaron con artillería y sin previo aviso", lamentan desde el cuerpo de voluntarios.

Si trabajar como servicio de emergencia en zona de guerra ya es duro de por sí, la labor del cuerpo de voluntarios al que pertenece Yehia Hawash lo es aún más. Funciona gracias a donaciones privadas y al dinero de sus propios miembros, y sufre de una endémica falta de recursos. Cuentan solo con dos ambulancias -una de las cuales está seriamente dañada- y tres cascos para quince paramédicos.

A esto hay que añadirle la crudeza de los ataques. Los paramédicos han encontrado a personas hechas pedazos en más de una ocasión. “Hubo una vez, que tuvimos que juntar las partes hechas trizas de seres humanos en bolsas, hasta llegar a los 30 kilos. Es ahí cuando sabíamos que esa bolsa era una persona. Es algo horrible de experimentar” rememora el voluntario.

Además, cuando el conflicto se reactivó en Líbano, las FDI dejaron claro que las ambulancias y el personal sanitario son objetivo después de que Avichay Adraee, su antiguo portavoz en árabe, alegara que Hezbolá les está dando un uso militar. Desde el 2 de marzo de 2026, al menos 100 sanitarios han sido asesinados mientras realizaban su labor, según el ministerio de salud pública libanés.

Hawash denuncia que atacar infraestructura civil "no es una coincidencia". Lo que busca el ejército israelí, afirma, es "echar a los civiles para ocupar todo el Líbano, como hicieron en Palestina”. Desde el 2 de marzo de 2026, el ministerio de salud pública ha contabilizado por lo menos 2.534 muertos y 7.863 heridos en Líbano..