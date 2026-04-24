Benjamin Netanyahu desvela que ha sido tratado por un "tumor maligno de próstata": "Es posible vivir con ello"
El primer ministro israelí desvela que ha ocultado durante dos meses su informe médico por la guerra con Irán.
Benjamin Netanyahu ha revelado que fue tratado por un tumor maligno de próstata detectado en un examen rutinario.
El primer ministro, de 76 años, asegura encontrarse en buen estado de salud y que la dolencia puede ser controlada con seguimiento médico.
Netanyahu ocultó el informe médico durante dos meses debido a la guerra con Irán, para evitar que se difundiera propaganda falsa contra Israel.
El tumor fue detectado en una etapa muy temprana, sin metástasis, y fue tratado mediante una intervención médica específica.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha sometido a un tratamiento médico por un tumor maligno de próstata. Así lo ha anunciado en un mensaje publicado en redes sociales compartiendo su evaluación médica anual. Según el diagnóstico, se encuentra en buen estado de salud a sus 76 años y que la dolencia "puede permanecer solo en seguimiento": "Es posible vivir con ello", ha afirmado.
Además, Netanyahu, que a finales de 2024 ya se había sometido a una cirugía benigna por una próstata agrandada, ha reconocido haber ocultado el informe médico durante dos meses con la guerra por Irán. Ha justificado la decisión para "no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel".
De hecho, durante varios días de marzo circularon numerosos rumores que sugerían que el primer ministro israelí, ausente a ojos del público, estaba herido o incluso había muerto en un ataque con misiles de Teherán. "Gracias a Dios estoy sano, tengo una forma física excelente y tuvo un pequeño problema médico con mi próstata que ha sido completamente resuelto", ha detallado.
היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026
ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.
אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:
1 - ברוך השם, אני בריא.
2 - אני בכושר גופני מצויין.
3 - הייתה לי בעיה…
En un chequeo rutinario a raíz de la cirugía, los médicos detectaron a Netanyahu una "pequeña mancha de menos de un centímetro" en su próstata que resultó ser "un tumor maligno en etapa muy temprana, sin metástasis", y que decidió tratarlo con una intervención específica. "Cuando me informan a tiempo sobre un posible peligro, quiero tratarlo de inmediato. Esto es válido tanto a nivel nacional como personal", ha presumido.
