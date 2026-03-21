EEUU e Israel atacan la planta nuclear iraní de Natanz, la clave en su programa de enriquecimiento nuclear

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos e Israel han atacado la planta nuclear iraní de Natanz, clave en el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Las autoridades iraníes aseguran que no ha habido fugas de material radiactivo ni peligro para los residentes cercanos. El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado daños recientes en los edificios de acceso de la planta, pero sin consecuencias radiológicas. Irán ha protestado por el ataque, considerándolo contrario a las leyes internacionales y al Tratado de No Proliferación Nuclear.

Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado daños en las instalaciones nucleares de Natanz.

"A partir de las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar algunos daños recientes en los edificios de acceso de la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) subterránea de Natanz, Irán", ha afirmado el organismo.

Asimismo, ha destacado en un comunicado publicado en sus redes sociales que "no se prevén consecuencias radiológicas ni se ha detectado ningún impacto adicional en la propia FEP".

Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear".

No es la primera vez que la central resulta alcanzada durante los ataques conjuntos que comenzaron el 28 de febrero contra Irán: tres días después, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en un bombardeo contra las instalaciones sin que tampoco hubiera constancia de "consecuencias radiológicas".

Sin embargo, en ese momento no resultó alcanzada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) como sí ha pasado este sábado y hay que recordar además que la central ya fue uno de los objetivos de la operación conjunta lanzada por EEUU e Israel el verano pasado y que azotó durante doce días la república islámica.

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