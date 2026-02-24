Irán busca a su 'Delcy': el plan del ayatolá Jamenei para que el régimen sobreviva si Trump lo elimina en un ataque

Ali Larijani, ex presidente del Parlamento y actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, emerge como figura clave para gestionar la transición y el orden interno en caso de crisis.

Irán ha preparado un plan de sucesión y contingencia para asegurar la continuidad del régimen, incluyendo la designación de varios suplentes en altos cargos.

Trump sopesa un ataque contra Irán y la posible eliminación del ayatolá Jamenei y su hijo para provocar un cambio de régimen.

Entre diez y quince días. Ese es el plazo que Donald Trump se dio el pasado jueves para decidir si inicia o no un conflicto bélico con Irán. Su decisión, dijo el presidente estadounidense, dependerá de si Teherán logra alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear. No obstante, con la cuenta atrás ya en marcha y a la espera de una nueva ronda de negociaciones, la República Islámica ha comenzado a prepararse para el peor escenario posible.

No solo en el plano militar, con lanzadores de misiles balísticos apostados en su frontera occidental y maniobras de fuego real en el estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio marítimo y del petróleo mundial, sino también en el ámbito político interno. Y es que en los círculos de poder iraníes ya se discuten posibles sucesores del ayatolá Alí Jamenei en caso de que una ofensiva estadounidense elimine a los altos mandos del país.

Ese podría ser, precisamente, el objetivo de un eventual "ataque limitado" de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha desplegado la mayor fuerza militar en Oriente Próximo desde la invasión de Irak, hace 23 años. Según el portal Axios, entre las opciones que sopesa Trump figura eliminar al líder supremo iraní y a su hijo Mojtaba, considerado su heredero. Sin ir más lejos, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido una y otra vez en que "un cambio de régimen sería lo mejor".

Esta posibilidad resulta especialmente realista si se tiene en cuenta que, durante la guerra de los 12 días del pasado junio, EEUU e Israel lograron aniquilar a la alta jerarquía militar iraní en cuestión de horas. "Desde entonces, Irán ha estado anticipando otra ronda de conflicto con EEUU e Israel, y al mismo tiempo que se prepara para la guerra, intenta avanzar en las negociaciones nucleares", explica Ali Vaez, director del Proyecto Irán del think tank International Crisis Group, en conversación con este periódico.

El plan, según fuentes citadas por The New York Times, contempla que las unidades de élite —incluidas fuerzas especiales de policía, agentes de inteligencia y batallones de la milicia Basij, subordinada a la Guardia Revolucionaria y encargada de reprimir las protestas— se movilicen para mantener el orden interno, establecer controles y detectar posibles agentes de espionaje si la tensión escala.

Protestas en Irán

Pero la estrategia no se limita a la defensa y la seguridad. También busca garantizar la supervivencia política del régimen. En este contexto, Vaez señala que el ayatolá Jamenei ha emitido directrices internas que establecen "cuatro niveles de sucesión" para las principales posiciones militares y gubernamentales que dependen de él. Además, ha ordenar a los funcionarios clave que designen varios suplentes por si también son eliminados.

La "Delcy de Irán"

Y es aquí donde entra en juego Ali Larijani, de 67 años. Veterano político —fue presidente del Parlamento durante una década— y excomandante de la Guardia Revolucionaria, Larijani se desempeña actualmente como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Es, desde hace tiempo, uno de los hombres de confianza del ayatólá. No obstante, fue en enero cuando tras el estallido de las protestas internas y el recrudecimiento de las amenazas estadounidenses, Jamenei le encomendó la gestión de la seguridad interna del país en un claro desplazamiento del presidente Masoud Pezeshkian.

Responsable de la violenta represión contra los manifestantes que dejó más de 7.000 muertos, según el recuento de HRANA, una prestigiosa ONG iraní con sede en Washington, Larijani ha ido consolidando su papel como principal responsable del aparato estatal en tiempos de crisis. En casa, pero también en el exterior, ya que ha concedido entrevistas para medios de comunicación iraníes y extranjeros, con más frecuencia incluso que el presidente.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Reuters

Por ello, no es de extrañar que en las últimas semanas su nombre ha surgido en discusiones internas como posible gestor de continuidad del régimen. De hecho, según los altos funcionarios consultados por el diario neoyorquino, los dirigentes iraníes estarían buscando lo que han llamado la "Delcy de Irán", en referencia a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que asumió funciones tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses y que se encarga ahora de negociar con Washington.

La transición, en manos de los Guardianes

A priori, sin embargo, Larijani no forma parte de los posibles sucesores al cargo de líder supremo, ya que no es un clérigo chií de alto rango, requisito tradicional para ese puesto. Ahora bien, algunos informes de los medios de comunicación iraníes apuntan a que Jamenei tiene designados ya a tres sucesores. Y aunque sus identidades no se han hecho públicas, hay quien no descarta el nombramiento de un líder no religioso en un rol de transición temporal.

"Si Jamenei ya tiene identificados a sus sucesores, sería para anticiparse a una crisis de liderazgo en un sistema donde hoy no existe una figura con su mismo peso", explica Daniel Bashandeh, analista político especializado en Oriente Medio e Irán, a EL ESPAÑOL. "Además, si el elegido procede de la élite política y no religiosa, se evidenciaría la crisis del velayat-e faqih", añade en relación a la "gobernanza del jurista islámico", la doctrina que defiende que el líder debe encarnar tanto la autoridad religiosa como la política del régimen.

En la misma línea, Ali Vaez sostiene que el escenario más probable es la continuidad mediante "un nuevo líder supremo o un consejo temporal" que asuma las responsabilidades del cargo. No obstante, aclara el experto del International Crisis Group, "no se puede descartar la competencia por el poder ni un posible golpe militar a manos de la Guardia Revolucionaria". Bashandeh coincide en que "cualquier transición dependerá del respaldo de las fuerzas de élite".

Así, además de Ali Larijani, los funcionarios consultados por The New York Times sostienen que el comandante Mohammad Baqer Qalibaf, actual presidente del Parlamento y el expresidente Hasán Rohaní —quien había sido excluido del círculo íntimo del ayatolá— completan la lista de posibles administradores en caso de guerra.

Con todo, los tres enfrentarían señalamientos públicos por presunta corrupción o complicidad en violaciones de derechos humanos, ya que son numerosas las acusaciones de organizaciones que atribuyen a las fuerzas estatales la muerte de miles de manifestantes desarmados sólo en las protestas más recientes.