Netanyahu anuncia que tras la muerte de Sinwar "seguirá con fuerza" en Gaza hasta que "los rehenes vuelvan a casa"

"Seguiremos con fuerza hasta que nuestros seres queridos vuelvan a casa". Estas han sido las primeras palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras conocerse este jueves la muerte en Gaza de Yahya Sinwar, líder de Hamás y cerebro de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. De esta manera, el mandatario israelí ha insistido en que seguirá con la guerra en el enclave palestino hasta que los 101 rehenes que siguen ahí sean liberados. "No pararemos la guerra. Entraremos en Rafah", ha anunciado, en referencia al sur de Gaza donde se ha encontrado a Sinwar y a donde cientos de miles de personas se han desplazado desde el inicio del conflicto.

A las 20:30 hora local (las 19:30 hora peninsular española), Netanyahu ha dado un brevísimo discurso televisado en el que ha confirmado (como previamente ya había hecho el ministro de Exteriores, Israel Katz) la muerte del que ha sido el hombre más buscado por Israel en el último año. "El mal ha recibido un golpe, pero nuestra tarea no ha terminado", ha explicado.

"Hemos demostrado hoy que a todos aquellos que intentan hacernos daño les sucede esto. Y cómo las fuerzas del bien siempre pueden vencer a las fuerzas del mal y la oscuridad. Pero la guerra aún no ha terminado", ha matizado. En primer lugar, se ha dirigido a los ciudadanos israelíes, a los que ha asegurado que "hay aún muchos desafíos" y que "hay que seguir siendo resilientes, mantenerse firme en nuestra tierra y seguir luchando".

חיסלנו את סינוואר. pic.twitter.com/rq7qGRewzo — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024

Posteriormente, ha hablado a los habitantes de Gaza. "Sinwar os ha arruinado la vida", les ha dicho. Luego, les ha advertido que "Hamás no gobernará en el territorio". "Me gustaría decirlo de nuevo, de la manera más clara: Hamás ya no gobernará Gaza", ha repetido. Además, ha indicado que "este jueves es el comienzo del día después de Hamás" y que tienen "una oportunidad para liberarse de la tiranía" del grupo que lleva al frente del territorio desde 2007.

Hace apenas unos días, Netanyahu ya dio un discurso parecido, pero dirigiéndose a los libaneses, a los que amenazó con "continuar con una guerra larga y dolorosa" si no se levantaban contra el grupo paramilitar chií Hezbolá, que controla parte del territorio.

Elogios al Ejército

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha elogiado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a la agencia de inteligencia interior, el Shin Bet, y a los servicios de seguridad por "elminiar al architerrorista Yahya Sinwar". Ha sido en una publicación de la plataforma X donde el jefe de Estado ha señalado como "cerebro" del 7-O al líder de Hamás y "responsable del asesinato de miles de personas inocentes".

"Sus perversos esfuerzos estaban dedicados al terror, al derramamiento de sangre y a la desestabilización de Oriente Medio. Ahora, más que nunca, debemos actuar por todos los medios posibles para recuperar a los 101 rehenes que aún se encuentran retenidos en condiciones horribles por terroristas de Hamás en Gaza", ha añadido.

Precisamente, apenas unas horas después de que se confirmase al noticia de la muerte de Sinwar, el Grupo de Rehenes y Familias Desaparecidas, ha emitido un comunicado en el que "da la bienvenida a la eliminación de Yahya Sinwar" pero "insta a aprovechar este gran logro para asegurar el regreso de los rehenes".