La OTAN y la UE acogen con frialdad el 'plan de la victoria' de Zelenski: "No podemos decir cuándo entrará Ucrania"

Los líderes de la Unión Europea y la OTAN han dado un recibimiento gélido, aunque maquillado con buenas palabras, al 'plan para la victoria' frente a Rusia que les ha presentado en persona Volodímir Zelenski. El presidente de Ucrania ha viajado este jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo y reunirse después con el nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Pero regresa a Kiev con las manos vacías.

En su intervención ante la cumbre de líderes europeos, Zelenski ha esbozado de forma somera los cinco puntos de su plan de victoria. Los dos primeros superan ampliamente las líneas rojas que han fijado la mayoría de los aliados (sobre todo Alemania y Estados Unidos), para evitar una confrontación directa con Rusia. El presidente de Ucrania reclama una invitación inmediata para entrar en la OTAN, así como que se le permita usar los misiles de largo alcance suministrados por la UE y EEUU para atacar territorio ruso.

"Ucrania merece realmente convertirse en miembro de la OTAN", ha dicho Zelenski en su rueda de prensa conjunta con Rutte. "Ahora mismo, invitar a Ucrania a entrar en la OTAN nos reforzaría diplomáticamente y nos acercaría a una paz real y, lo que es muy importante, justa", sostiene el presidente ucraniano.

A su lado, el secretario general de la Alianza Atlántica le ha interrumpido en varias ocasiones subrayando que Kiev será miembro de la OTAN algún día, golpeando incluso el atril para enfatizar sus palabras. Pero ni siquiera ha mencionado la cuestión de la invitación. "Ucrania estará en la OTAN y hasta que eso ocurra, vamos a garantizar que Ucrania tenga todo lo que necesita para prevalecer", ha insistido Rutte.

Por la mañana, cuando no estaba Zelenski con él, el secretario general de la OTAN se ha limitado a repetir la fórmula que pactaron los aliados en la cumbre de Washington de julio: el camino de Kiev hacia la OTAN es "irreversible", pero su entrada no tiene fecha. La mayoría de Estados miembros, entre ellos España, consideran que no podrá convertirse en miembro al menos hasta después de la guerra. "La pregunta es el cuándo, y no puedo dar una respuesta ahora", ha admitido Rutte.

"Estamos a tu lado todo el tiempo que sea necesario, cueste lo que cueste. Sabemos que necesitas más apoyo militar y más apoyo financiero. Esto es urgente. Veremos cómo podemos acelerar un apoyo más inmediato al pueblo de Ucrania, desde el punto de vista militar y financiero", le ha dicho a Zelenski el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al recibirle para su reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de los 27.

Sin embargo, las conclusiones finales del Consejo Europeo ni siquiera mencionan el 'plan para la victoria' que les ha presentado el presidente de Ucrania y tampoco anuncian ninguna medida de apoyo nueva. Una vez más, el primer ministro de Hungría ha sido el más duro con Zelenski al tachar su plan de "más que aterrador". Viktor Orbán ha pedido al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, que negocien la paz con Vladímir Putin.

"Si los aliados no nos apoyan en todos los elementos (del plan), será extremadamente difícil para nosotros y será un regalo para Rusia del mundo", se ha quejado Zelenski tras su reunión con los líderes europeos. El presidente ucraniano ha dicho en Bruselas que Corea del Norte se prepara para enviar a 10.000 soldados a combatir con Rusia, mientras que China también está prestando asistencia a Vladímir Putin.

Para el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, la UE debe seguir apoyando a Kiev "de forma más enérgica y rápida". "Esto es una guerra existencial. Rusia es una amenaza existencial para Europea y espero que los Estados miembros continúen apoyando a Ucrania", afirma Borrell.