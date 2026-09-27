La CDU y la AfD pactan en una ciudad del este para no colocar nuevas "piedras de la memoria" por las víctimas del terror nazi

Los partidarios alegan que las placas incrustadas en el suelo son inapropiadas porque pueden ser pisoteadas.

La decisión va en contra de la administración municipal y ha sido criticada por organizaciones judías y la fundación responsable de las placas.

La moción fue presentada por la extrema derecha AfD y apoyada por los conservadores de la CDU, desatando polémica nacional.

La ciudad de Heidenau, en el este de Alemania, aprobó no instalar más "Stolpersteine", placas que recuerdan a las víctimas del nazismo.

Una localidad del este de Alemania aprobó el pasado jueves una moción presentada por la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) y los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) para rechazar la instalación de nuevas Stolpersteine, las tradicionales placas de latón que conmemoran a las víctimas de la persecución nazi.

La decisión del jueves ocurrió en Heidenau, una ciudad cercana a Dresde en el estado oriental de Sajonia, en pleno auge de la AfD, que lidera las encuestas a nivel federal por delante de la CDU del canciller Friedrich Merz, que lucha por la supervivencia de su proyecto político.

La AfD ha cuestionado con frecuencia la memoria del Holocausto en Alemania. De hecho, su cofundador, Alexander Gauland, llegó a describir la era nazi como apenas una "caquita de pájaro" en 1.000 años de exitosa historia alemana.

An East German town (Heidenau, near Dresden) voted to ban future Holocaust memorial plaques, the brass "Stolpersteine" embedded in sidewalks commemorating Nazi victims.



The motion was jointly passed by the far-right AfD and the ruling CDU, fueling debate over the CDU's supposed… pic.twitter.com/EZO94T0jdo — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

El concejo de Heidenau votó a favor de frenar la colocación de más placas y de que las futuras conmemoraciones se concentren en un lugar de memoria en el cementerio norte de la localidad. "Nos cuesta entender cómo pudo pasar eso", lamentó Katja Demnig, responsable de la fundación que gestiona el proyecto Stolpersteine, en declaraciones a la agencia EFE.

La medida alimentó el debate sobre el respeto de la CDU al Brandmauer, un muro de contención informal que compromete a los partidos tradicionales de Alemania a descartar la cooperación formal con la AfD.

"Estoy consternada de que un partido democrático haya decidido apoyar una maniobra tan transparente de la extremista AfD", declaró a la cadena de periódicos Funke Charlotte Knobloch, presidenta de una asociación regional judía en Baviera.

La aprobación de la moción fue en contra de la recomendación de la administración municipal. "Una prohibición generalizada sobre las futuras Stolpersteine no es necesaria para la creación de un monumento central ni está justificada por la propuesta en sí", afirmó la administración de la ciudad en un comunicado previo a la decisión.

El líder de la AfD, Alexander Gauland. Reuters

Quienes apoyaron la moción argumentaron que muchos residentes consideraban inadecuadas las Stolpersteine, con forma de adoquín, porque están incrustadas en el suelo y se pueden pisotear.

En Berlín, el Gobierno federal, compuesto por la CDU y los socialdemócratas, no quiso valorar la decisión de Heidenau. El portavoz Steffen Meyer reconoció haber tenido noticias este viernes por los medios de comunicación, y subrayó que "el recuerdo, en particular de las víctimas del Holocausto, es para nosotros un tema muy importante".