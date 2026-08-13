Reino Unido, en vilo por las elecciones de Clacton: Farage se juega su futuro político contra el 'Conde Carapapelera'

Según encuestas, el 'conde Carapapelera' cuenta con un apoyo significativo, llegando hasta un 38% de intención de voto local, superando incluso a Farage en algunas estimaciones nacionales.

Farage dimitió tras un escándalo financiero, lo que obligó a convocar elecciones en su circunscripción. Los partidos tradicionales han decidido no presentar candidatos contra él.

El 'conde Carapapelera', cuyo verdadero nombre es Jonathan David Harvey, es un cómico y guionista que ha ganado notoriedad presentándose en varias elecciones británicas con propuestas absurdas y mensajes críticos.

Nigel Farage, líder de la ultraderecha británica, se enfrenta en Clacton a un rival satírico conocido como 'conde Carapapelera', un personaje que usa el humor para criticar la política.

A Nigel Farage, líder de la ultraderecha populista británica, le ha salido un serio rival en las elecciones parciales que se celebran este jueves en la circunscripción de Clacton-on-Sea, una tranquila población de la costa oriental británica. Se hace llamar 'conde Carapapelera' y se presenta como un guerrero galáctico que lleva un enorme cubo de basura en la cabeza.

Farage dimitió a primeros de julio de su escaño en la Cámara de los Comunes británica tras un escándalo relacionado con sus finanzas personales. Su renuncia desató automáticamente la convocatoria de elecciones en la circunscripción que lo eligió en 2024.

El líder de Reform UK quiso convertir los comicios en un plebiscito para confirmar la confianza de sus votantes y volver a ocupar su escaño en el Parlamento. Los partidos con representación mayoritaria en la Cámara decidieron boicotear el proceso y renunciaron a presentar candidatos.

El episodio dejó a Farage expuesto a un rival sorprendente. Su nombre original es Count Binface, que se ha traducido como 'conde Carapapelera'. Es un personaje satírico que desafía desde hace casi una década a los candidatos más relevantes en elecciones parciales o generales.

El 'conde Carapapelera' se presenta con una indumentaria plateada, el clásico traje galáctico, adornado con una capa. Una enorme papelera o cubo de reciclaje oculta su cabeza a modo de casco.

Su primera aparición pública se remonta a 2017. Se presentó a las elecciones generales por la circunscripción de Maidenhead, desafiando a la candidata conservadora Theresa May. En aquella ocasión, obtuvo 249 votos que lo auparon hasta la séptima posición entre 13 contendientes.

Hasta la fecha, el 'conde' se ha presentado en dos ocasiones a las elecciones para la Alcaldía de Londres. En ambos casos obtuvo cerca de 25.000 votos y quedó posicionado en medio de la tabla, por delante de partidos con representación parlamentaria.

Cartel de campaña del candidato 'conde Carapapelera' al Parlamento británico. Toby Shepheard. Reuters.

En su programa para estos comicios se incluyen propuestas como bajar los impuestos a los vecinos de Clacton-on-Sea y subírselos a los demás o convocar un referéndum para decidir si se vuelve a conceder a Plutón la categoría de planeta. Uno de sus lemas es "Vota por la insensatez, sabes que tiene sentido".

Algunas de sus propuestas no son tan descabelladas: 'Carapapelera' plantea eliminar las elecciones parciales para ahorrar gastos al contribuyente o que los diputados que renuncien a su escaño, como Farage, no puedan volver a presentarse. No es la única idea que dedica al líder de Reform UK: en uno de los 20 puntos de su manifiesto declara que él nunca aceptará un regalo de 5 millones de libras "de un 'criptobillonario' terrícola".

Debajo del disfraz plateado y del cubo que sostiene sobre los hombros se esconde Jonathan David Harvey, un escritor, cómico y guionista de programas satíricos muy populares de la BBC. Harvey nació en Croydon, al sur de Londres, en 1980 y cursó Estudios Clásicos en Oxford.

El comediante, escritor, guionista y productor Jonathan David Harvey, creador del personaje 'conde Carapapelera'. gaby@gabyjerrardpr.com jondharvey.com.

En una entrevista para Prospect, el cómico reconoció que no tenía muy claro cómo empezó a representar la farsa del héroe galáctico. En 2015 perdió a su hermano mayor, Daniel en circunstancias dramáticas. Dan era el ídolo de Jonathan y había dos cosas que le encantaban: la política y la comedia.

Harvey decidió honrarlo lanzando a un personaje cómico a la política. En el fondo, quería destacar que los demás candidatos eran tan poco serios como el suyo.

Su primer alter ego se llamó 'Cabezacubo', porque llevaba un cubo de fregar tapándole la cabeza. Tomó la idea de una parodia de La Guerra de las Galaxias y se presentó a las elecciones generales de 2017 en la misma circunscripción que Theresa May.

"No podía imaginar que mi personaje se haría viral", declaró. "Una tarde de viernes salía del polideportivo de mi barrio y al día siguiente estaba volando camino de Nueva York para una entrevista en un show de máxima audiencia", añadió. Más adelante, tuvo que abandonarlo por problemas de derechos de autor.

El 'Conde Carapapelera', el mayor rival de Nigel Farage en las elecciones parciales al Parlamento británico. Imagen de archivo Victoria Jones/PA Wire/dpa. Europa Press.

Ese fue el episodio que llevó al nacimiento del 'conde Carapapelera'. Jonathan cuenta que más de una vez lo han parado por la calle para decirle que es "el candidato con más sentido de todos los que se presentan".

Le gusta destacar que lo más importante de todo proceso electoral es votar. "Mi trabajo es demostrar que la democracia británica es maravillosa y única en todo el cosmos", afirmó.

Harvey financia sus campañas a través de crowdfunding con microdonaciones de sus seguidores. Las aportaciones no deben ser inferiores a 3 libras ni superiores a 49 para evitar costes de gestión e implicaciones fiscales.

Reino Unido tiene una larga tradición de candidatos disfrazados de personajes absurdos para satirizar al sistema político. El precursor fue Screaming Lord Sutch (Lord Sutch el chillón) fundador del Partido del Loco Monstruo Delirante. Se presentó a las históricas elecciones de 1983 en las que Margaret Thatcher resultó reelegida.

An American interviewer asked me about my political beliefs. #VoteBinface pic.twitter.com/i31YytTh7B — Count Binface (@CountBinface) August 11, 2026

También pasaron a la fama el cómico Bobby Smith, vestido como Elmo de Barrio Sésamo con el partido Devuélveme Elmo, que reivindicaba la custodia compartida. A esta campaña contra Farage se ha sumado Mr. Fishfinger, disfrazado de barrita de pescado rebozada.

Antes de ser elegido presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ejercía de actor y comediante. Se hizo muy popular gracias a su participación en la serie Servidor del Pueblo, en la que representaba el papel de presidente del Gobierno de su país.

Zelenski anunció su candidatura en diciembre de 2018 y ganó la presidencia real con más del 73 % de los votos frente a Petró Poroshenko.

El 'conde Carapapelera' no quiere escalar puestos en la política británica. Solo pretende denunciar que esta camina por una senda llena de personajes estrafalarios e insensatos.

Count Binface conversa con otros candidatos satíricos del Partido Lunático en Makerfield. REUTERS/Temilade Adelaja

Sin embargo, su apoyo popular no es despreciable. Ipsos, la prestigiosa consultora demoscópica, publicó a primeros de julio los resultados de una encuesta de alcance nacional: un 33 % de los consultados declara que preferiría la victoria de 'Carapapelera' en estas elecciones, mientras que un 21 % se decantaba a favor de Farage. Un 32 % declaró que no quería que ganara ninguno de los dos.

Los sondeos locales reflejan de forma más clara la intención real de los votantes. Los datos varían mucho de una encuesta a otra. 'Carapapelera' alcanzaría el 20 % de los votos en su peor estimación y hasta el 38 % en la más optimista.

El error de Farage

Nigel Farage (Farnborough, 1964) es un político británico de extrema derecha reconocido como el arquitecto del Brexit. Aliado declarado de Donald Trump, es descrito como carismático y polarizante.

Su ideario político se basa en una defensa a ultranza del neoliberalismo económico: bajada de impuestos para reducir la carga fiscal a los ciudadanos y las empresas y reducción de los gastos públicos, aunque pretende blindar el Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés). En lo social, su mantra es la lucha contra la inmigración masiva y contra el crimen.

Ganó su escaño en 2024 al frente del partido Reform UK que consiguió otros 4 asientos en la Cámara de los Comunes. Arrasó en las elecciones locales y regionales de mayo, obteniendo más de 1.400 concejales en todo el país.

Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha populista Reform UK, en una conferencia de prensa en Londres. Toby Melville. Reuters.

Con un 26 % de los sufragios, fue el partido más votado, relegando a conservadores y laboristas al tercer y cuarto puestos con un 17 %. Los últimos perdieron más de 1.000 concejales. El desastre electoral desencadenó la caída del primer ministro Keir Starmer.

Aunque faltan todavía 3 años para las próximas generales, las encuestas habían situado a Reform UK por delante en intención de voto. Solo tras la llegada del nuevo premier laborista, Andy Burnham, su formación ha conseguido superar a la de Farage, aunque por un estrecho margen.

En mayo, el Parlamento confirmó que había abierto una investigación oficial acerca de una donación de cinco millones de libras (unos 5,8 millones de euros). El donante, el inversor en criptomonedas, Christopher Harborne, habría entregado esa cantidad a Farage a principios de 2024, antes de que este se convirtiera en diputado.

En julio, The Sunday Times publicó una nueva investigación que reveló otro presunto escándalo, esta vez vinculado a George Cottrell, aristócrata y exconvicto por fraude en EEUU. Cottrell habría financiado la seguridad, las campañas en redes sociales y el alojamiento de Farage antes de las generales de 2024.

Ante el evidente daño a su imagen, Farage dimitió como parlamentario en protesta por las acusaciones. Las normas electorales británicas establecen que la renuncia de un diputado en medio de la legislatura obliga a celebrar unas elecciones locales en la circunscripción que lo eligió.

El líder reformista anunció que se presentaría para dejar que fueran los ciudadanos de Clacton quienes decidieran con su voto su continuidad en Westminster. Los medios críticos con su posición política alegaron que, de esta forma, podría eludir la investigación parlamentaria mientras estaba fuera de la Cámara.

La jugada puede costarle cara. Seguramente, Farage esperaba ganar con holgura en su feudo a los candidatos laborista o conservador, pero no contaba con el vacío que dejan al no presentarse. Enfrente tendrá al 'conde Carapapelera' y su enfoque satírico de la política. Los dos estarán bajo la atenta mirada de todo el electorado británico.