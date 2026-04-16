Rusia lanza un ataque masivo con 44 misiles y 659 drones contra Ucrania y mata a al menos 16 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con 44 misiles y 659 drones, causando al menos 16 muertos, incluido un niño de 12 años. Las ofensivas golpearon varias ciudades, como Kiev, Odesa, Dnipró y Zaporiyia, dejando cerca de un centenar de heridos y graves daños materiales. El ministro de Exteriores ucraniano calificó los ataques como "crimen de guerra" y pidió más sanciones internacionales contra Rusia. Durante la noche, Ucrania también atacó territorio ruso en el puerto de Tuapse, donde murieron dos niños y se produjo un incendio.

El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada un ataque masivo contra Kiev y otras localidades de Ucrania, matando a al menos 16 personas, incluido un niño de doce años. La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las tropas de Vladímir Putin han bombardeado distintos puntos del país con 44 misiles y 659 drones identificados en las últimas 24 horas.

Según las autoridades ucranianas, al menos 4 personas han muerto en Kiev, 8 en Odesa, 3 en Dnipró y 1 en Zaporiyia. Además, los servicios de emergencia han tenido que atender a cerca de un centenar de heridos. El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, ha calificado los ataques como un "crimen de guerra" y ha urgido a la comunidad internacional a imponer más sanciones a Rusia.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, ha explicado que un dron ruso impactó contra un edificio residencial de 18 plantas. Cerca de medio centenar de personas han resultado heridas en la capital. Fotos y vídeos compartidos en las redes sociales muestran varios fuegos fuera de control y columnas de humo elevándose en distintos puntos de la ciudad.

Over the past day and night, Russia carried out a massive terrorist attack against Ukraine with almost 700 drones, dozens of ballistic and cruise missiles.



The attack primarily targeted civilians.



At least 4 people were killed in Kyiv, including a 12-year-old child, with over… pic.twitter.com/Wkd7jh7E5w — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 16, 2026

Klitchkó ha detallado que los equipos de emergencia lograron rescatar a una madre y a su hijo que habían quedado atrapados bajo los escombros de su casa.

En el puerto del mar Negro de Odesa, ocho personas han muerto, según el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak, y otros once individuos han sufrido lesiones por los ataques en la ciudad portuaria. En la urbe de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, tres personas perdieron la vida, según el gobernador regional, Oleksandr Ganzha, quien ha añadido que la ofensiva dejó además 27 heridos.

Los ataques rusos se han desarrollado en varias rondas en un horario menos habitual: durante la mañana y la tarde y continuaron en la madrugada del jueves con nuevas salvas de drones y misiles dirigidos contra algunos de los principales centros urbanos de la retaguardia. La Fuerza Aérea ucraniana ha confirmado que 12 misiles y 20 drones impactaron en 26 lugares.

Durante la noche, Kiev también atacado territorio ruso. Según el gobernador de la región de Krasnodar, varios drones ucranianos dirigidos contra el puerto de Tuapse, en el mar Negro, han matado a dos niños y desatado un gran incendio, sin precisar más detalles. La localidad es un importante centro de exportación de productos petrolíferos y alberga una refinería.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado del derribo de 207 aparatos no tripulados ucranianos a lo largo de la madrugada.