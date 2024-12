Investigan a Didier Reynders, excomisario de Justicia de la UE, por blanqueo de capitales con billetes de lotería

El excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, ha sido interrogado en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la Lotería Nacional. Reynders, comisario hasta el pasado fin de semana, ex ministro federal de Asuntos Exteriores (2011-2019), anteriormente ministro de Finanzas (1999-2011) –encargado de la Lotería Nacional de 2007 a 2011–, es sospechoso de haber participado en este delito incluso durante sus años de ministro federal (cuando ya no era responsable de la Lotería Nacional) y hasta menos de hace un año, según informa Le Soir y Follow The Money.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.