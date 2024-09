Gisèle Pelicot, a otras víctimas de violencia sexual: "No estáis solas. Os dedico esta lucha"

Gisèle Pelicot, la mujer a la que su marido estuvo drogando durante 10 años para que decenas de hombres la violaran en estado inconsciente, ha enviado este lunes un mensaje a otras víctimas de violencia sexual en todo el mundo para decirles: "No estáis solas".



En una breve declaración a su llegado a la audiencia en Aviñón en la que se juzga a su ahora exmarido y a otros 50 hombres por haberla violado, Gisèle Pelicot quiso agradecer las muestras de apoyo que ha recibido desde el inicio del proceso y en particular las manifestaciones organizadas en Francia este sábado.



"Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final. Esta lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas, quiero decir hoy, mirad a vuestro alrededor, no estáis solos", ha afirmado.

Juicio suspendido

Estas palabras las pronunció minutos antes del inicio de una vista a la que no acudió el que es el principal acusado, Dominique Pelicot, porque como ha anunciado su abogada, Béatrice Zavarro, se le ha detectado una piedra en la vesícula y tiene una infección renal.



El juicio ha sido suspendido para que un equipo médico informa al tribunal del estado real de salud del acusado. Roger Arata, presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse quiere conocer de primera mano si Dominique Pelicot,puede asistir en los próximos días al proceso.

Una cuestión fundamental para la decisión que tendrá que tomar sobre su continuidad o sobre un eventual aplazamiento, por unos días o por un periodo mucho más largo que acarrearía una nueva programación de la agenda de las decenas de personas implicadas.