El marido de Gisèle, la mujer sedada y víctima de violaciones masivas, no declarará por enfermedad

Dominique Pelicot, el hombre acusado de haber drogado a su mujer Gisèle con ansiolíticos para que otros abusaran sexualmente de ella en estado inconsciente, no va a declarar como estaba previsto este martes en el juicio de Aviñón (sureste de Francia) porque no ha acudido al tribunal por razones de salud.



El presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, Roger Arata, lo ha anunciado al comenzar la audiencia esta mañana y ha indicado que se va a aplazar la declaración del principal acusado hasta que esté en condiciones.



Arata no ha dado detalles sobre los problemas de salud que han impedido la comparecencia del principal acusado en una jornada que se consideraba clave del proceso porque tenía que hablar de su personalidad y de los hechos, pero ayer también se ausentó.

Según su abogada, Béatrice Zavarro, se quejaba del abdomen y todo apuntaba a una infección urinaria que le impedía tanto mantenerse en pie como estar sentado sin dolor.



El presidente ha rechazado suspender el juicio hasta que pueda estar de nuevo presente Pelicot, pero tampoco se quiso aventurar a fijar una nueva fecha para esa declaración.



El proceso, en el que también se sientan en el banquillo otros 50 hombres acusados de haber abusado de su mujer, Gisèle -de la que está divorciado desde agosto-, comenzó el pasado día 2 y debe terminar una o dos semanas antes de Navidad.