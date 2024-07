Trata de 'menas' en Reino Unido: desaparecen 118 niños alojados en hoteles sin la tutela del Estado

Los menores no acompañados son considerados el grupo más vulnerable del Reino Unido, ya que muchos corren el riesgo de desaparecer o ser víctimas de trata en las primeras 72 horas. No obstante, entre 2021 y 2023 el Ministerio del Interior británico ha albergado a más de 5.400 niños solicitantes de asilo en siete hoteles. El 32% de ellos eran menores de 16 años, y se alojaban en ciudades como Oxford, Londres y Warwick como parte de una ‘estrategia temporal’ de emergencia tomada por el Gobierno.

Aunque el objetivo de estancia era de diez días en un comienzo, un estudio del University College de Londres y de la ONG ECPAT reveló este martes que más de 447 de estos menores desaparecieron entre julio de 2021 y junio de 2023. Además, varias estadísticas gubernamentales muestran que 1.300 de los menores fueron evaluados erróneamente como adultos, en ocasiones por su estatura o por sus tatuajes, y alojados en centros para adultos en 2022

La estancia de los niños migrantes en hoteles sin la supervisión directa del Estado aumentó los riesgos de trata y diversas formas de explotación con fines sexuales o delictivos. Al vivir en hoteles, los menores no están bajo tutela como estipula la Ley del Menor de 1989 (aplicable a todos los menores independientemente de su estatus migratorio). La norma obliga a las autoridades locales a evaluar las necesidades sociales, educativas y sanitarias de cada menor, bajo la supervisión de un funcionario.

Los niños denominados ‘bajo tutela’ o ‘niños acogidos’, son aquellos que están al cuidado de una autoridad local por más de 24 horas. La investigación de ECPAT UK destaca que las autoridades locales de primera respuesta remitieron la mayor parte de las posibles víctimas infantiles durante el periodo de 2015 a 2023. Esto representa el 47% de los casos. Incluso en centros de acogida, los menores no acompañados pueden ser y siguen siendo reclutas de traficantes para su explotación.

La Ley de Migración Ilegal, que entró en vigor en julio de 2023, otorgó la autoridad de proporcionar y organizar al Ministerio del Interior a alojar a los niños migrantes, cuando sea necesario, aunque la agencia gubernamental ha dicho que no asume la responsabilidad de “padre corporativo” para los menores no acompañados, explica Refugee Law Initiative, de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. Además, el Ministerio de Interior financió a las autoridades locales, mientras que el niño no fuera mayor de edad y no desapareciera durante más de 28 días, destaca Policy Studies de la Universidad de Bristol. El último hotel cerró en enero, después de que el Tribunal Superior declarara la estrategia ilegal en un juicio presentado por ECPAT UK, pese a que en 2023 hubo 4.656 solicitudes de niños solicitantes de asilo no acompañados.

La investigación resalta que el juez también declaró que el Secretario de Estado del Ministerio del Interior “había actuado ilegalmente al alojar de forma rutinaria y sistemática a menores no acompañados recién llegados en hoteles, negándoles la protección de un progenitor corporativo de la autoridad local”. Según la organización no gubernamental, los niños describieron los hoteles para menores como una cárcel. Durante su intervención, 440 niños aún no habían sido encontrados en noviembre de 2023 y 188 seguían desaparecidos cuando se informó por última vez en marzo.

Los hoteles del Ministerio del Interior y el ‘Plan Ruanda’, incrementaron el riesgo de trata de menores —especialmente niños— albaneses que son más probables de ser explotados por el sistema de la esclavitud moderna, ya que Albania es considerada un “país seguro” y no en estado de guerra. Hay 154 niños desaparecidos, de los cuales 135 son albaneses. La esclavitud moderna se refiere a la trata de seres humanos, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio.