Von der Leyen se garantiza la reelección en la Eurocámara al sumar el apoyo de los Verdes

Ursula von der Leyen se enfrenta este jueves al examen decisivo de la Eurocámara y lo aprobará con una nota mucho más alta de la que se esperaba apenas hace unos días. La alemana se ha garantizado la reelección para un segundo mandato como jefa de la Comisión Europea al sumar el apoyo de los Verdes. En 2019 logró la investidura por un margen de apenas 9 votos, pero esta vez podría tener una mayoría mucho más holgada.

El grupo ecologista ha decidido entrar en la 'gran coalición' de populares, socialistas y liberales con el fin de garantizar la estabilidad de toda la legislatura 2024-2029 y la continuidad de las políticas del primer mandato de Von der Leyen. Los cuatro grupos han negociado (por separado) con la alemana el programa de gobierno que ella presentará al pleno con el fin de lograr la confianza de la Eurocámara. A falta de conocer el texto final, los Verdes están "bastante satisfechos" con estas orientaciones políticas.

Para lograr la investidura, la presidenta necesita alcanzar la mayoría absoluta de los votos, es decir, el apoyo de 361 de los 719 diputados (el escaño del exconseller fugado Toni Comín sigue vacante). La gran coalición original de populares, socialistas y liberales sumaba 401 votos, un margen considerado muy justo para cubrir posibles fugas, ya que el sufragio es secreto.

La entrada en la plataforma de Von der Leyen de los Verdes aporta 53 escaños extra, una red de seguridad más que suficiente para garantizarse la reelección. El apoyo de los ecologistas no excluye que la alemana pueda recibir además votos de una parte del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (el grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni), pero con ellos no ha habido ninguna negociación formal, según las fuentes consultadas.

Los otros dos grupos de derecha radical -los Patriotas por Europa de Viktor Orbán, Marine Le Pen y Vox y la Europa de las Naciones Soberanas de Alternativa por Alemania- ya han anunciado que votarán en contra de Von der Leyen. Alegan que el auge de la ultraderecha el 9-J significa que los ciudadanos quieren un cambio de políticas en Europa y no la continuidad que representa la alemana.

¿Qué es lo que ha hecho que los Verdes se sumen a la 'gran coalición', en la que no participaron en la anterior legislatura? Su principal argumento es la necesidad de construir un "muro" para frenar el auge de las fuerzas de ultraderecha, las que más crecieron en las elecciones del 9-J. El naufragio de Von der Leyen en la Eurocámara sólo beneficiaría a Viktor Orbán o a Vladímir Putin. La configuración de una mayoría europeísta estable impedirá que las fuerzas ultra tengan ninguna influencia en la UE, pese a sumar el 26% de los escaños en el nuevo Parlamento Europeo.

El segundo motivo por el que los Verdes aceptan apoyar a Von der Leyen es que la alemana se ha comprometido con ellos a mantener esta legislatura sus prioridades políticas. En particular, el Pacto Verde Europeo, el paquete de iniciativas políticas para garantizar que la UE cumpla los objetivos de la transición climática. El Pacto Verde Europeo es una de las bestias negras de todos los grupos de derecha radical y también ha sido cuestionado por algunos sectores del PPE. Para los Verdes también es fundamental que la nueva Comisión se mantenga firme en la defensa del Estado de derecho en países como Hungría.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, durante la rueda de prensa posterior a su reelección este martes en Estrasburgo Parlamento Europeo

Aunque pocos repararon en ello, la entrada de los Verdes en la 'gran coalición' se escenificó por primera vez en la reelección como presidenta de la Eurocámara de Roberta Metsola, que al igual que Von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo (PPE). Metsola logró una mayoría aplastante de 562 de un total de 623 votos emitidos. Los Verdes cumplieron su parte del trato renunciando a presentar candidato propio (al contrario de lo que hizo la izquierda radical con Irene Montero) y con el apoyo de prácticamente el 100% del grupo a la maltesa.

La 'gran coalición' devolvió a los ecologistas el gesto político en la elección de los 14 vicepresidentes. En la primera ronda de votación, sólo pasaron el corte los candidatos populares, socialistas y liberales, pero también el verde Nicolae Stefanuta. En contraste, los dos vicepresidentes de los Conservadores y Reformistas Europeos y el que ha conseguido la izquierda tuvieron que esperar a la segunda ronda. A los Patriotas y a la Europa de las Naciones Soberanas se les aplicó el cordón sanitario.

La votación final de Von der Leyen está programada para las 13:00 horas. Previamente, la alemana tendrá que exponer ante el pleno las prioridades que ha pactado con la 'gran coalición'. Entre ellas, el refuerzo de la defensa de la UE, la mejora de la competitividad económica o la lucha contra la inmigración ilegal. En este último capítulo, la alemana debe lograr un complejo equilibrio entre el ala más derecha del PPE y los verdes, alertan las fuentes consultadas.

No obstante, la principal novedad de los últimos días es el énfasis en la política de vivienda, pese a que la UE tiene muy pocas competencias en este ámbito. Los socialistas le han pedido a Von der Leyen que cree el cargo de comisario de Vivienda. "No podemos avanzar si nuestros jóvenes no pueden alquilar y mucho menos comprar un sitio al que puedan llamar hogar. Está surgiendo una crisis de la vivienda en Europa y debemos tener las herramientas para afrontarla incluso a nivel europeo", dijo Metsola en su discurso de prioridades de la legislatura.