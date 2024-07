La Eurocámara deja vacante el escaño de Toni Comín a la espera de la sentencia del TJUE

El Parlamento Europeo ha decidido dejar temporalmente vacante el escaño de Toni Comín, el candidato electo de Junts, por no haber cumplido el requisito de acudir a Madrid para acatar la Constitución tal y como exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Lo hace a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aclare de forma definitiva cómo se adquiere la condición de eurodiputado.

Hasta que no se produzca este fallo, la Eurocámara se ciñe al criterio que le ha comunicado oficialmente la Junta Electoral Central (JEC), según explican a EL ESPAÑOL fuentes parlamentarias. La JEC envió este lunes a Bruselas la lista provisional de los 59 candidatos electos que han adquirido la condición plena de diputados al Parlamento Europeo y a los que se les ha expedido la correspondiente credencial.

La socialista Alicia Homs no ha podido desplazarse a Madrid por su avanzado estado de gestación y tiene previsto prestar juramento o promesa ante la Junta Electoral Provincial de su residencia en los próximos días. Una vez realizado dicho acto, le será expedida la credencial.

[La JEC deja vacante el escaño de Comín en el PE al no acudir al Congreso a acatar la Constitución]

"Respecto al señor Comín Oliveres, candidato electo de la coalición electoral Junts i Lliures per Europa, al no haber comparecido ante la Junta Electoral Central, no se le ha expedido la correspondiente credencial por no haber cumplido el requisito de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución", dice la resolución de la JEC.

El Parlamento Europeo ha decidido seguir las instrucciones de la JEC, lo que supone rectificar de facto su decisión de 2020 de reconocer a Carles Puigdemont y Toni Comín (y más tarde a Clara Ponsatí) como eurodiputados pese a que nunca viajaron a Madrid a acatar la Constitución. "Comín es diputado ahora, pero si no va a Madrid dejará de serlo (el 16 de julio, cuando se constituye la nueva Eurocámara) a la espera de la sentencia del TJUE", explican las fuentes consultadas.

El entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, aprobó en 2020 dar el escaño a Puigdemont y Comín a raíz de una sentencia del TJUE que reconoció la inmunidad de Oriol Junqueras. "Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación de los resultados electorales y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición", decía este fallo.

Sin embargo, el Parlamento Europeo ha decidido ahora acogerse a una sentencia posterior del Tribunal General de la UE (TGUE) de julio de 2022. Este fallo avaló la decisión inicial del anterior presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, de no reconocer a Puigdemont al principio de la legislatura, en julio de 2019. El Parlamento no tiene ningún margen de maniobra porque la decisión depende exclusivamente de la legislación electoral española, que exige acatar la Constitución de forma presencial en Madrid, alegaba el TGUE.

Esta es la sentencia más clara y reciente que existe y por eso la Eurocámara se la aplica en este momento a Comín, señalan las fuentes consultadas.

No obstante, el fallo ya ha sido recurrido por Puigdemont y Comín en segunda instancia ante el TJUE. Y el abogado general, Maciej Szpunar, ya se ha pronunciado y ha recomendado tumbar la decisión de julio de 2022. En un dictamen fechado el pasado 11 de abril, Szpunar sostiene que Puigdemont y Comín adquirieron la condición de eurodiputados con la proclamación oficial de los resultados electorales por parte de la JEC.

El abogado general afirma además que la lista final que envió la JEC a la Eurocámara, en la que no figuraban Puigdemont y Comín por no haber acatado la Constitución, "no reflejaba de forma fiel y completa esos resultados".

El dictamen del abogado general no tiene carácter vinculante, pero los jueces suelen seguir sus recomendaciones en una gran mayoría (alrededor del 80% de los casos). La sentencia final del TJUE todavía no tiene fecha, pero el Parlamento Europeo anuncia ya que aplicará su criterio a la hora de adoptar una decisión final sobre Comín.