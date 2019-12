El TJUE reconoce la inmunidad de Junqueras pero no le abre la puerta de la cárcel

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, debió ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M, gozaba de inmunidad desde la proclamación de los resultados y tendría que haber sido puesto en libertad para asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara el pasado 2 de julio en Estrasburgo.

"Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación de los resultados electorales y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición", asegura la sentencia. El TJUE considera de este modo ilegal el requisito de acatar la Constitución de forma presencial que establece la legislación española para ser considerado eurodiputado de pleno derecho.

El TJUE sostiene que el Tribunal Supremo tenía que haber dejado salir a Junqueras de la cárcel para permitirle desplazarse la la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo el pasado 2 de julio. "En consecuencia, si el tribunal nacional competente considera necesario mantener la medida de prisión provisional, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad", apunta.

No obstante, el fallo no abre la puerta de la cárcel a Junqueras porque ya no se encuentra en situación de prisión provisional sino que ha sido condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y rebelión. El TJUE dice que corresponde ahora al Tribunal Supremo "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el señor Junqueras Vies en otros posibles procedimientos".

La sentencia ha sido leída en castellano por el presidente del TJUE, Koen Lenaerts. Es el resultado de la deliberación de una Gran Sala de 15 jueces, entre los que se encuentra la española Rosario Silva de Lapuerta. El TJUE nunca desvela si sus decisiones son por unanimidad o tienen votos en contra.

El fallo responde a una cuestión prejudicial planteada el 1 de julio por el Tribunal Supremo sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad de Oriol Junqueras. El líder de ERC fue proclamado eurodiputado electo por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 13 de junio, recién acabado el juicio del 'procés'.

Al día siguiente, Junqueras pidió un permiso de excarcelación para acudir a la JEC a cumplimentar el requisito de acatar la Constitución que exige la legislación española como condición previa para adquirir la condición de eurodiputado. Pero el Supremo se lo denegó alegando que ello pondría en un "irreversible peligro" los fines del proceso penal abierto contra él. El resultado es que su nombre no figuraba en la lista definitiva de eurodiputados que España al Parlamento Europeo: su escaño se declaró vacante.

Durante el procedimiento ante el TJUE, el Tribunal Supremo y el Gobierno español, así como la Comisión Europea y la propia Eurocámara alegaron que Junqueras nunca adquirió la condición de eurodiputado porque no cumplió el requisito de acatar la Constitución. Por tanto, nunca ha gozado de ninguna inmunidad.

Pero contra todo pronóstico, el abogado general del TJUE Maciej Szpunar, cuya opinión sirve de guía para los jueces, se apartó de esta interpretación y dio la razón al líder de ERC. Szpunar sostenía que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M y gozaba de inmunidad.

Su argumento es que la adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna. Un dictamen que ahora ha sido secundado punto por punto por la Gran Sala del TJUE.