Malestar en Defensa con la iniciativa de Bustinduy de 'jubilar' a la cabra de la Legión: 'Está bien cuidada'

La cabra de La Legión seguirá desfilando junto a los soldados pese a la propuesta del director general de Derechos de los Animales. José Ramón Becerra expresó este viernes su intención de regular mejor el uso de animales en espectáculos o eventos públicos, y citó el caso del chivo de la Legión.

Sus manifestaciones no han gustado en el Ministerio de Defensa, donde recuerdan que ese tipo de cuadrúpedos queda fuera del ámbito de la Ley de Bienestar Animal y, por lo tanto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no puede legislar en esa materia.

"La cabra está muy bien cuidada", señalan con sarcasmo desde Defensa. Y dan por sentado que seguirá desfilando.

José Ramón Becerra, dirigente de Verdes Equo, alto cargo en el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy, se mostró preocupado por el chivo de la Legión. "Aunque me parezca que es algo relativamente anacrónico, me preocupa que ese animal tenga unas condiciones de bienestar en su día a día y que la exhibición no deje de ser una anécdota", dijo. Y se mostró partidario de "regular mejor" este asunto.

Para Becerra, la utilización de animales, ya sea en el caso de la Legión o en cabalgatas, "no es imprescindible". "Por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para reducir el estrés que soportan esos animales en esos espectáculos, bienvenido", ha insistido.

"A mí lo que me preocupa es que los animales tengan el mayor bienestar posible", dijo, aun reconociendo que no es algo que esté prohibido.

La cabra, como mascota de la Legión Española en los desfiles, especialmente en el del 12 de Octubre por el Día de la Hispanidad, es una de las imágenes más características y reconocibles de las Fuerzas Armadas.

Desde los primeros años de la Legión Española, fundada en 1920, se vincula a esta unidad militar con la cabra. Una de las teorías más populares sostiene que, durante esos años iniciales, en África, los legionarios adoptaron una cabra salvaje que solía merodear cerca de sus campamentos.

La cabra, por su resistencia y adaptabilidad, podría haber simbolizado las cualidades que la Legión valoraba: tenacidad, fortaleza y resistencia.

Esta cabra se convirtió en una especie de talismán para los legionarios, quienes la comenzaron a ver como un símbolo de buena suerte y de fortaleza. Con el tiempo, la tradición de tener una cabra como mascota se consolidó y la cabra comenzó a hacer apariciones en desfiles y otros eventos oficiales de la Legión.

No es la primera vez que Sumar anuncia medidas polémicas apelando al "maltrato animal". Hace apenas dos meses, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, anunció la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia de este año e inició los trámites para anularlo de manera definitiva.

Urtasun lo justificó porque "la mayoría de la población" está "en contra del maltrato animal", dijo. La medida no gustó a la parte socialista del Gobierno, que se desmarcó. Además, en respuesta, otras autonomías como Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, anunciaron la creación de galardones para homenajear el arte de torear.