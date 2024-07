El Gobierno se plantea prohibir la cabra de la Legión en los desfiles para evitar que sufra "estrés"

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha afirmado este jueves que, aunque en estos momentos "no es una prioridad", el uso de animales de todo tipo en espectáculos, como la participación de la cabra de la Legión en el desfile del 12 de octubre, "se tiene que regular mejor de lo que está ahora mismo".

"Aunque me parezca que es algo relativamente anacrónico, me preocupa que ese animal tenga unas condiciones de bienestar en su día a día y que la exhibición no deje de ser una anécdota", ha señalado Becerra.

Al ser preguntado sobre si se plantean endurecer la ley para prohibir que la cabra de la Legión desfile el Día de la Fiesta Nacional, ha explicado que, a día de hoy, ese tipo de animales están fuera del ámbito de la Ley de Bienestar Animal y, por lo tanto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no puede legislar en esa materia.

No obstante, el director general de Derechos de los Animales ha matizado que se plantearán todo aquello que puedan trabajar al respecto tanto con las comunidades autónomas como con otros organismos competentes, como el Ministerio de Agricultura.

"No es a día de hoy una prioridad, porque la prioridad tiene que ser el ámbito en el que tenemosque trabajar animales de compañía, pero sí que creemos que el uso de animales de todo tipo en espectáculos se tiene que regular mejor de lo que está ahora mismo", ha aseverado.

Para Becerra, la utilización de animales en espectáculos como la cabra de la Legión o el uso de animales en cabalgatas, "no es imprescindible". "Por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para reducir el estrés que soportan esos animales en esosespectáculos, bienvenido", ha insistido.

¿Por qué hay una cabra?

La cabra como mascota de la Legión Española en los desfiles, especialmente en el del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad, es una de las imágenes más características y reconocibles. Pero, ¿por qué una cabra?

La Legión Española fue fundada en 1920 y desde sus primeros años en el norte de África, surgen historias que vinculan a esta unidad militar con la cabra. Una de las teorías más populares sostiene que, durante esos años iniciales, los legionarios adoptaron una cabra salvaje que solía merodear cerca de sus campamentos.

La cabra, por su resistencia y adaptabilidad, podría haber simbolizado las cualidades que la Legión valoraba: tenacidad, fortaleza y resistencia.

Esta cabra se convirtió en una especie de talismán para los legionarios, quienes la comenzaron aver como un símbolo de buena suerte y de fortaleza. Con el tiempo, la tradición de tener una cabra como mascota se consolidó y la cabra comenzó a hacer apariciones en desfiles y otros eventos oficiales de la Legión.

Más allá de la historia o la anécdota, la cabra representa visual y simbólicamente algunas de las características que la Legión valora. Es un animal resistente, capaz de adaptarse a condiciones difíciles y adversas, algo que en muchos aspectos se puede relacionar con la filosofía y el espíritu de la Legión.

El 12 de octubre es una de las fechas más importantes en el calendario español. La presencia de la cabra en este desfile no es solo una demostración de tradición, sino también una muestra de la identidad y la cultura de la Legión.

Al desfilar con la cabra, la Legión está mostrando una parte de su historia y de su esencia, y eso es algo que siempre captura la atención y el interés del público.