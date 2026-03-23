El "camarada" Kim Jong-un, reelegido jefe de Estado de Corea del Norte por tercera vez, sin rivales y por amplia mayoría

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un ha sido reelegido por tercera vez como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto en Corea del Norte. La reelección se produjo durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, tras unas elecciones con un 99,9% de participación. Entre los temas debatidos está la posible incorporación formal a la Constitución de la doctrina que considera a Corea del Sur como un "Estado hostil". Kim Yo-jong, hermana del líder, no forma parte del nuevo Comité de Asuntos Estatales, posiblemente debido a su reciente ascenso dentro del partido.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha sido reelegido como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano de orientación y decisión política del país, creado en 2016 y considerado la máxima autoridad en Corea del Norte.

La reelección "por amplia mayoría" se produjo durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pionyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo, que contaron con una participación del 99,9%.

"La XV Asamblea Popular Suprema ha proclamado solemnemente ante el mundo, tanto nacional como internacional, la histórica decisión de nombrar al camarada Kim Jong-un, líder indiscutible de la revolución Juche, para el cargo más alto de la República, encarnando así la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano", ha informado este lunes la agencia estatal norcoreana KCNA.

Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos Estatales. El líder del hermético régimen también ejerce como secretario general del Partido de los Trabajadores.

La sesión inauguró los trabajos de la 15ª legislatura del Parlamento norcoreano, un organismo de mera formalidad que simplemente ratifica las decisiones de Kim y el partido.



La asamblea, que suele durar dos días, también debatirá la implementación del plan quinquenal de desarrollo económico aprobado en el 9º Congreso del partido celebrado en febrero, así como posibles revisiones de la Constitución.

Su hermana Kim Yo-jong

Entre los temas que podrían abordarse figura la eventual incorporación formal a la Constitución de la doctrina impulsada por Kim de considerar a Corea del Sur como un "Estado hostil".

La posible reforma constitucional podría consolidar la doctrina impulsada por Kim de que las dos Coreas son "dos Estados hostiles entre sí".



Aunque medios estatales ya señalaron en 2024 que esta postura había sido incorporada a la Constitución, su potencial formalización por el nuevo Parlamento supondría un golpe a los gestos conciliadores hacia Pionyang de la actual Administración surcoreana de Lee Jae-myung.



En la nueva composición del Comité de Asuntos Estatales no figura Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder, según la lista publicada por la KCNA.



La ausencia, sin embargo, puede estar relacionada con su ascenso anunciado el mes pasado a directora del Departamento de Asuntos Generales del Comité Central del partido, un puesto que estrecha sus contactos con el mandatario.