¿De presidente de la FIFA a secretario general de la ONU? Trump baraja premiar el 'vasallaje' de Gianni Infantino

Donald Trump y Gianni Infantino en la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo. Mark J Rebilas Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump estaría impulsando la candidatura de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para convertirse en el próximo secretario general de la ONU. La propuesta surge tras la estrecha relación entre Trump e Infantino durante la organización del Mundial de fútbol y la polémica retirada de la tarjeta roja a una estrella estadounidense. El mandato de António Guterres como secretario general de la ONU finaliza en diciembre y la elección de su sucesor requiere el visto bueno del Consejo de Seguridad. Infantino, cuyo mandato en la FIFA termina en 2027, aún no ha manifestado si estaría dispuesto a aceptar el puesto en Naciones Unidas.

El vasallaje de Gianni Infantino ante Donald Trump, culminado con la polémica retirada de la tarjeta roja a la estrella de Estados Unidos durante el pasado Mundial de fútbol, puede acabar con una recompensa totalmente inesperada.

El mandatario republicano, según informa The New York Post citando fuentes de la Administración Trump, estaría impulsando una candidatura del presidente de la FIFA a próximo secretario general de Naciones Unidas.

El presidente estadounidense considera que Infantino, de 56 años, es "una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores". Dicha valoración habría surgido en parte a raíz de la estrecha relación que ambos han cultivado durante la organización del Mundial, que culminó con ambos entregando la copa a la Selección española.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.

No obstante, se desconoce si Infantino realmente vería con agrado ser el nuevo secretario general de Naciones Unidas. Su mandato al frente del organismo que dirige las federaciones de fútbol a nivel mundial termina en marzo de 2027 y ahora mismo es el único candidato que aspira al puesto, con el respaldo de la gran mayoría.

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales. De hecho, retiró a Washington del Acuerdo de París sobre el clima, anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

"Apreciado por todos"

La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Ambos han aparecido juntos en diversos actos vinculados al torneo y vieron juntos la final entre España y Argentina del pasado domingo.

En su cortejo a Trump, Infantino ha suscitado numerosas críticas por algunas de sus actuaciones, como la creación de un Premio de la Paz de la FIFA, cuyo primer ganador fue el propio inquilino de la Casa Blanca.

Paolo Zampolli, el rico empresario y diplomático italoamericano que actúa como enviado especial de Trump para las alianzas globales, ha afirmado a The New York Post que "solo el presidente Trump podría haber tenido una idea tan brillante" al pensar en Infantino para la ONU.

Zampolli ha apuntado que el presidente de la FIFA "haría un trabajo excelente" y que "es apreciado por todos", describiéndolo como alguien que podría aportar energía renovada respecto a la burocracia y utilizar el deporte para tender puentes e inspirar a las poblaciones jóvenes y pobres del mundo.

"Existe cierta similitud entre los cargos de presidente de la FIFA y secretario general de la ONU", ha subrayado Zampolli, amigo personal de Infantino y exembajador ante la ONU de la pequeña nación insular de Dominica. "En Naciones Unidas hay que tratar con 193 Estados miembros. En la FIFA hay más de 200 miembros y la excelente trayectoria de Gianni demuestra que sabe gestionar".

Entre algunos nombres que se barajan para sustituir a António Guterres han surgido los de la expresidenta chilena Michelle Bachelet o el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi.