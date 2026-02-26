Rubio dice que EEUU responderá "en consecuencia" tras el ataque de Cuba contra una lancha civil

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habla con los medios de comunicación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

El Ministerio del Interior cubano aseguró que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EEUU interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".

Cuba indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EEUU. Además, informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Rubio apuntó por su parte que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los supervivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

Identificación de "terroristas"

Entre los heridos, según el Ministerio del Interior cubano, se encuentran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno de La Habana ya había incluido en su lista terrorista por preparar atentados con anterioridad.

También se identificaron a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Además, las autoridades cubanas identificaron a Michel Ortega Casanova, otro cubano residente en EEUU, como uno de los cuatro fallecidos, mientras siguen las investigaciones sobre la identidad de los otros tres.

Asimismo, dio cuenta de "detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones".

El incidente ocurrió mientras Washinton asfixia la economía de la maltrecha isla bloqueando prácticamente todos los envíos de petróleo y aumentando la presión sobre el gobierno comunista.

La lancha rápida se acercó a una milla náutica de un canal en Cayo Falcones, en la costa norte de Cuba, a unos 200 km al este de La Habana, cuando fue abordada por cinco miembros de una unidad de patrulla fronteriza cubana. Según el relato de las autoridades, la embarcación fuego primero, hiriendo al comandante de su nave.