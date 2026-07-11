Venezuela registra 215 nuevos fallecidos por los terremotos, elevando a 4.333 los muertos, incluyendo 40 españoles

Personas recuperan el cuerpo de una víctima de entre los escombros de un edificio. Reuters

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Las claves Generado con IA Venezuela suma 215 nuevos fallecidos por los terremotos, elevando el total de muertos a 4.333, incluyendo 40 españoles. El número de heridos se mantiene en 16.740 y más del 90% de los hospitalizados ya han sido dados de alta. Hay 17.907 personas sin vivienda y 18.437 se encuentran en 94 campamentos transitorios. 315 cuerpos permanecen sin identificar y el Gobierno descarta dar cifras de desaparecidos para evitar especulaciones.

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740 heridos, mientras que se han atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras el terremoto, pues las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.

El número de personas sin vivienda también sigue en 17.907 y la cifra de familias atendidas en 86.794, indicó Rodríguez en una rueda de prensa.



El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18.437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

Sin cifra de desaparecidos

Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no se puede caer "en especulaciones".



"Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.

"Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad", manifestó Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la pregunta de los medios sobre la falta de información en este sentido.

Además, también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno venezolano aún confía que pueda haber gente con vida sepultada.

Respecto a las personas no identificadas, Rodríguez rechazó que estén siendo enterradas en fosas comunes, y explicó que en el cementerio La Esperanza, ubicado a unas 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar (una de las zonas afectadas), se están enterrando estos cuerpos después de haberles sido tomadas muestras para su identificación futura.