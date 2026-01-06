Delcy Rodríguez responde a las amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro, declaró que su destino "no lo decide sino Dios" en respuesta a las amenazas de Donald Trump. Donald Trump advirtió que Rodríguez pagará un "precio muy alto" si no actúa correctamente, y anunció que el despliegue militar estadounidense en el Caribe seguirá en alerta. Un informe de la CIA consideró a Delcy Rodríguez la mejor opción para mantener el orden tras la caída de Maduro, por su capacidad para garantizar la estabilidad institucional. Diosdado Cabello patrulló las calles de Caracas junto a fuerzas policiales, mostrando control y lealtad en un contexto de tensión política tras la captura de Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras de la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, advirtió este martes a quienes la "amenacen", sin mencionar a nadie en concreto pero en clara a lusión a Donald Trump, que su destino "no lo decide sino Dios".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado Delcy en una entrevista concedida al semanario The Atlantic: "Si no hace lo correcto pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

Y extendió su mensaje indirecto a otros gobiernos vecinos, en referencia al tráfico de drogas en la región, y dijo que tendrán "que hacer algo con México" para hacer frente a lo que consideró una amenaza por parte de los cárteles hacia EEUU, aunque no especificó medidas concretas.

El presidente puntualizó a su vez que el amplio despliegue militar que EEUU mantiene en el Caribe desde el verano para combatir el narcotráfico permanecerá en la región "en alto estado de alerta".

Al margen de las amenazas de Trump, tras la toma de posesión de Rodríguez como presidenta reina una calma tensa en Venezuela.

Según un informe clasificado de la CIA presentado aTrump antes de la operación militar que acabó con la captura de Maduro, Delcy y los altos cargos del régimen chavista eran los actores mejor situados para mantener el orden si el mandatario era removido.

En el documento, la agencia de inteligencia señalaba expresamente a la entonces vicepresidenta como la figura con mayor capacidad para garantizar la estabilidad institucional, sostener al aparato militar y evitar un colapso del Estado.

Según dijeron diferentes fuentes chavistas al diario 'The Wall Street Journal', el informe fue compartido con un grupo reducido del equipo de seguridad nacional de Trump y se convirtió en un elemento clave para la elaboración del "día después" de la caída de Maduro.

Esta visión pragmática chocó frontalmente con las aspiraciones de la oposición venezolana, encabezada por la Nobel de la Paz María Corina Machado, que reclamó el reconocimiento internacional como presidente de Edmundo González.

El informe apuntaba a que un sucesor surgido del propio chavismo tenía más probabilidades de controlar a las fuerzas armadas, contener eventuales estallidos sociales y asegurar la continuidad administrativa que una oposición sin palancas reales dentro del poder, lo cual aportaría mayor seguridad a los intereses estadounidenses en Venezuela.

Cabello patrulla las calles

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, encabezó esta pasada noche un recorrido por distintas zonas de Caracas, acompañado por fuerzas policiales fuertemente armadas.

Las imágenes, difundidas a través de su cuenta de Instagram, y la del Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz, muestran al alto funcionario posando con uniformados que portaban armas automáticas y coreaban el lema: "¡Leales siempre, traidores nunca! ¡Dudar es traición!".

Cabello aparece encabezando el recorrido en un contexto de máxima tensión política, marcado por la captura de Maduro por parte de EEUU. En varios de los videos publicados se observa al también dirigente PSUV supervisando a los cuerpos de seguridad en sectores como Caricuao y la Plaza O’Leary,

Allí, según el propio Cabello, reina un "clima de tranquilidad" gracias a la "presencia activa" de la Policía Nacional Bolivariana y otras fuerzas de orden público.