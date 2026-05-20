Guerra de Irán, última hora en directo | Teherán advierte de que una escalada bélica traería "sorpresas" para EEUU

La Guerra de Irán continúa estancada en un momento en el que se mantienen las negociaciones con Estados Unidos aunque no parece que estén cerca de alcanzar un acuerdo.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz: "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal", ha sentenciado Trump.

En este sentido, Trump ha rechazado la última propuesta de los ayatolás que califica como "inaceptable".

Unas amenazas que tienen lugar en medio del diálogo entre ambos países con un alto al fuego frágil pactado desde el pasado 8 de abril con Pakistán como país mediador.

En este contexto de inestabilidad en Oriente Próximo, la Flotilla Global Sumud ha sido interceptada en las costas de Chipre en su navegación dirección a la Franja de Gaza.