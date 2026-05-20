Guerra de Irán, última hora en directo | Teherán advierte de que una escalada bélica traería "sorpresas" para EEUU
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Más información: EEUU anuncia que Israel y el Líbano han acordado extender el alto el fuego 45 días
La Guerra de Irán continúa estancada en un momento en el que se mantienen las negociaciones con Estados Unidos aunque no parece que estén cerca de alcanzar un acuerdo.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz: "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal", ha sentenciado Trump.
En este sentido, Trump ha rechazado la última propuesta de los ayatolás que califica como "inaceptable".
Unas amenazas que tienen lugar en medio del diálogo entre ambos países con un alto al fuego frágil pactado desde el pasado 8 de abril con Pakistán como país mediador.
En este contexto de inestabilidad en Oriente Próximo, la Flotilla Global Sumud ha sido interceptada en las costas de Chipre en su navegación dirección a la Franja de Gaza.
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EEUU e Israel planearon colocar al ultraconservador Ahmadinejad al frente de Irán tras matar a Jameneí
Un artículo de The New York Times desveló tras consultar a funcionarios estadounidenses que tras el bombardeo inicial del 28 de febrero que acabó con la vida del Líder Supremo Alí Jameneí, la Casa Blanca y el Mossad coordinaron un plan de cambio de régimen que dependía, de manera insólita, de Mahmoud Ahmadinejad.
Ahmadinejad, expresidente iraní recordado históricamente por su retórica radical antioccidental y su deseo de "borrar a Israel del mapa", era visto por EEUU similar a Delcy Rodríguez.
La justificación de Washington era encontrar a "alguien de dentro" capaz de controlar el caos político y militar.
Sin embargo, la realidad de la guerra echó por tierra el plan desde el primer día: un bombardeo israelí sobre la residencia de Ahmadinejad, que supuestamente buscaba liberarlo de su arresto domiciliario y eliminar a sus custodios de la Guardia Revolucionaria, casi lo mata, provocando que tanto el político iraní como las propias autoridades estadounidenses desistieran de esta polémica transición.
Este informe evidencia hasta qué punto la planificación geopolítica de las potencias puede llegar a depender de alianzas inverosímiles y de operaciones de altísimo riesgo que rozan el colapso operativo.
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Teherán advierte de que una escalada bélica traería "sorpresas" para EEUU
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles que un eventual rno a la guerra traería consigo "más sorpresas" para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, después de que Washington publicarareto un informe sobre aeronaves militares dañadas durante el conflicto.
A través de X, el canciller compartió el reporte del Congreso estadounidense que da cuenta de 42 aeronaves dañadas total o parcialmente en medio de los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán -que comenzaron el 28 de febrero- y estima las pérdidas en 29.000 millones de dólares.
"Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas", sostuvo.