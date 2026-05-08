EEUU ataca dos petroleros iraníes más que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz: "Ya no están en tránsito"

Un petrolero, que transportaba crudo de los Emiratos Árabes Unidos tras atravesar el estrecho de Ormuz con su transpondedor del Sistema de Identificación Automática apagado, navega por las aguas de Corea. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos atacó e inutilizó dos petroleros iraníes que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz hacia un puerto iraní. El Comando Central de EEUU informó que las embarcaciones trataban de violar el bloqueo estadounidense en vigor en la zona. Este ataque se suma a otro reciente contra un tercer buque iraní y forma parte de la aplicación estricta del bloqueo sobre Irán. Irán denunció los ataques como una violación del alto el fuego y aseguró haber respondido con bombardeos contra barcos militares estadounidenses.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el estrecho de Ormuz atacaron e inutilizaron este viernes dos buques cisterna que intentaban acceder a un puerto iraní en el golfo de Omán.

Ambas embarcaciones, 'M/T Sea Star III' y 'M/T Sevda' , trataban de "violar el bloqueo estadounidense actualmente en vigor" en el estrecho, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Como parte de la operación, un avión de la Marina estadounidense, desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush, disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos inutilizados y evitando su entrada en el puerto de Irán.

El CENTCOM también aclaró que sus tropas inutilizaron el buque iraní 'M/T Hasna' el pasado miércoles, cuando intentaba navegar hacia un puerto iraní en el golfo de Omán.

En esa ocasión, fue un caza del USS Abraham Lincoln el que inutilizó el timón del petrolero vacío disparando varias ráfagas con un cañón.

En su escueto mensaje, el comando destacó que "los tres buques ya no se dirigen hacia Irán", sin aclarar si el ataque dejó fallecidos o si alguna de las embarcaciones fue hundida.

“Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio siguen comprometidas con la plena aplicación del bloqueo a los buques que entren o salgan de Irán”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

El comando agregó que "varios buques comerciales han sido inutilizados y más de 50 han sido redirigidos" por sus fuerzas para garantizar el cumplimiento del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

Este ataque es el segundo en menos de 24 horas por parte de las tropas norteamericanas.

Irán había denunciado horas antes que EEUU había violado el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones que navegaban por Ormuz y varias zonas civiles.

Teherán afirmó haber respondido con una andanada de bombardeos contra barcos militares estadounidenses que transitaban por el enclave.

Estados Unidos, por su parte, aseguró que Irán había sido quien ha iniciado de nuevo las hostilidades, aunque inmediatamente después el Comando Central de EEUU ha informado de que ha atacado "centros de mando y control" e instalaciones militares iraníes.

También este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó en una rueda de prensa tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.