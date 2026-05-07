Trump da un ultimátum a Von der Leyen: si la UE no elimina sus aranceles antes del 4 de julio, EEUU disparará los suyos

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha amenazado con aumentar los aranceles estadounidenses si la UE no elimina los suyos antes del 4 de julio. El ultimátum se produce tras un acuerdo firmado en julio de 2025 en Turnberry entre Trump y Von der Leyen para reducir los aranceles mutuos. Trump acusa a la UE de no cumplir el pacto y exige la eliminación total de aranceles europeos a productos de EEUU. El acuerdo en cuestión fue criticado en Europa por ser demasiado concesivo y considerado una humillación por varios dirigentes europeos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con elevar sus aranceles "a niveles mucho más altos", si la UE no reduce los suyos a cero.

Esa reducción de los aranceles europeos forma parte de un controvertido acuerdo sellado por ambos en julio de 2025 en Turnberry (Escocia).

"Se prometió que la UE cumpliría su parte del acuerdo y, según lo estipulado, reduciría sus aranceles a cero. Acepté darle un plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país o, lamentablemente, sus aranceles aumentarían inmediatamente a niveles mucho más altos", escribió en su red social.

Trump afirmó haber "esperado pacientemente a que la UE cumpla su parte" del acuerdo comercial que firmaron en lo que catalogó como "el mayor acuerdo comercial de la Historia".

Sin embargo, mostró su decepción por lo que considera un incumplimiento del bloque comunitario y, por eso, le dio de plazo hasta el 4 de julio, cuando EEUU celebra el 250 aniversario de su Independencia, para eliminar los aranceles.

En el pacto de Turnberry, la UE no sólo se resignó a aceptar un arancel general del 15% contra los productos comunitarios sin responder con represalias contra Trump, sino que se comprometió a recortar las tasas aplicables a EEUU. Unas concesiones que fueron tachadas de "humillación" por un gran número de dirigentes europeos.

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