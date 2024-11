La advertencia de Elon Musk que ahora puede cumplirse: "Si Donald Trump gana, se hará pública la lista de Epstein"

Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. El republicano se impuso con rotundidad ante la demócrata Kamala Harris, vicepresidenta en funciones de Joe Biden. Este cambio de poder va a tener muchas consecuencias no solo en EE.UU, sino en todo el mundo.

Desde las relaciones de Estados Unidos con la OTAN y los aranceles a la Unión Europea, el futuro de Ucrania en la guerra con Rusia, el conflicto en Oriente Medio con Irán en el punto de mira. Sin embargo, hay otro tema que puede tener mucha repercusión durante los próximos meses: la lista de Epstein.

Ya se han filtrado varios nombres de famosos y celebridades que acudían a la isla de Epstein donde se abusaba sexualmente de menores. Entre ellos destacan el príncipe Andrés y Bill Clinton. Sin embargo, aún no se ha llegado a conocer la lista completa, por lo que muchas personalidades podrían verse amenazadas.

"Algunos multimillonarios están atemorizados"

Elon Musk, quien formará parte del gobierno de Trump, habló con Tucker Carlson hace unas semanas en plena campaña electoral. "En parte, Kamala Harris está recibiendo tanto apoyo porque si gana Trump, la lista de clientes de Epstein se va a hacer pública. Algunos de los multimillonarios detrás de Kamala están atemorizados", sostiene Musk.

El 'superministro' de Donald Trump también señaló con nombres y apellidos. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y directivo de PayPal, y Bill Gates, creador de Microsoft. Ambos estarían "preocupados" por este asunto por sus vínculos con Epstein, según Elon Musk.

"Si Trump gana, podemos hacer un poco de limpieza en la casa y arrojar luz sobre las cosas", añadió el magnate sudafricano. Por si fuera poco, deslizó que no es el único escándalo que puede afectar a algunas personalidades, en referencia a las fiestas de Puff Daddy: "Entre Diddy y Epstein probablemente hay miles de horas de metraje".

Elon Musk también acusó a Kamala Harris de ser "una marioneta con más de 100 titiriteros". El multimillonario insinuó que los que "mueven los hilos" de la todavía vicepresidenta podrían estar en la lista de clientes de Epstein que se va a hacer pública.

El CEO de Tesla y la persona más rica del mundo también fue duro con Hollywood en el pódcast de Joe Rogan: "Si una celebridad no expresa su apoyo a Harris, nunca más la llamarán y no hará más películas o conciertos. No necesitan amenazar, pero todo el mundo sabe lo que pasará", asegurando que reciben llamadas de poderosos de Hollywood para que apoyen a la demócrata.

Algunas de las personalidades que han apoyado públicamente a Harris son Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé, Oprah Winfrey, Rihanna, Di Caprio, Julia Roberts o Bad Bunny. Mientras que entre los partidarios de Trump destacan Mel Gibson, Clint Eastwood o Kanye West.

La amistad de Trump con Epstein

El propio Donald Trump tuvo una relación de amistad con Epstein. Esto decía en 2002 sobre el delincuente sexual: "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico". El republicano acudió a numerosas fiestas con él: "Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. No hay duda, Jeffrey disfruta de su vida social", aseguró.

El reciente ganador de las elecciones fue condenado por abuso sexual a la columnista Jean Carroll en 1996. Además, la exmodelo Stacey Williams acusó a Trump por agresión sexual en 1993 después de que Epstein se la presentase. No obstante, el nuevo presidente de Estados Unidos nunca acudió a la isla de Epstein, a diferencia del expresidente demócrata Bill Clinton.