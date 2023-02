Rusia despliega globos sobre Kiev para agotar los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania

El Gobierno de Ucrania afirmó este miércoles haber derribado al menos seis globos rusos que sobrevolaban Kiev y que habrían activado las sirenas antiaéreas. De acuerdo con varios funcionarios ucranianos, estos artilugios llevaban reflectores de esquina, un sistema diseñado para deslumbrar al observador.

En este sentido, los servicios de inteligencia ucraniana barajan la posibilidad de que los aparatos contaran con equipo de reconocimiento y que tuviesen el objetivo de distraer a las tropas, según aseguró el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ihnat.

Las autoridades aún están investigando lo sucedido. Sin embargo, este incidente se produce pocos días después de que Estados Unidos haya derribado varios objetos voladores no identificados que, en un principio, la Administración Biden relacionó con el Gobierno de China.

Un rastro de misil en un cielo cerca de Kiev. Reuters

"De acuerdo con la información que ahora se está aclarando, se trataba de globos que se mueven en el aire impulsados por el viento", escribió la administración militar de Ucrania en la aplicación de mensajería Telegram. Ucrania cree que Rusia intenta hacer el mayor daño posible buscando "detectar y agotar" los sistemas de defensa aérea ucranianos, según las autoridades del país.

Poco antes del anuncio, Ihnat dijo que Rusia podría estar usando globos en una nueva campaña para preservar sus existencias de drones de reconocimiento. "Los drones de reconocimiento como el Orlan-10 ahora se usan con más moderación (por parte de Rusia), y pensaron '¿Por qué no usamos estos globos?' Entonces los están usando", dijo Yuriy a la televisión estatal ucraniana.

[El globo chino iba a las bases de Guam y Hawái, pero el viento lo desvió y falló la autodestrucción]

"El enemigo quiere que usemos nuestras defensas aéreas, que protegen nuestros objetos estratégicos, en estos globos, que no cuestan nada", aseguró Ihnat. Así, aunque los globos son de diferentes tamaños se pueden usar para colgar reflectores pequeños y simples.

Los reflectores rudimentarios están destinados a desorientar los misiles que usan radar para localizar sus objetivos. Rusia ha usado los reflectores antes para tratar de evitar ataques contra objetivos valiosos como el Puente Kerch, que conecta Rusia con Crimea, pero no los había colocado previamente en globos, según recoge The New York Times.

Rusia no lo ha reconocido

Rusia aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Ucrania o de los países vecinos que también han dicho que detectaron globos.

No está claro si Rusia introdujo recientemente los globos en Ucrania o si anteriormente se consideraban tan poco notables que han llamado la atención solo después de que el globo chino y otros objetos no identificados fueran derribados sobre Estados Unidos en las últimas semanas.

Expertos en Ucrania y Estados Unidos sugirieron que la razón más probable de los globos era activar los sistemas de defensa aérea ucranianos. Eso podría revelar su ubicación para que Rusia pueda luego apuntar a las posiciones para el ataque, o podría incitar a Ucrania a desperdiciar municiones. "Los lleva a gastar valiosas municiones de defensa en lo que, al final del día, son globos", dijo Kofman. Los globos no son muy confiables para desviar armas, agregó.

Por otra parte, Moldavia cerró brevemente su espacio aéreo debido a un presunto globo aerostático que ingresó a su territorio el martes. El gobierno del país dijo que había cerrado el espacio aéreo durante más de tres horas para garantizar la seguridad de los vuelos de pasajeros después de que se detectara un "objeto similar a un globo meteorológico" cerca de la frontera con Ucrania.

[Rumanía detecta un objeto volador en su espacio aéreo similar a los 'globos espía' avistados por EEUU]

El espacio aéreo se reabrió una vez que se descubrió que el objeto era inofensivo, dijo Daniel Voda, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno no especificó el destino del globo.

Al lado, la Fuerza Aérea de Rumanía también alertó esta semana de que su sistema de vigilancia detectó un objeto volador no identificado, presuntamente un globo, que volaba a 11.000 metros de distancia sobre el espacio aéreo rumano, en el sureste del país.

La ofensiva de Rusia

Las fuerzas rusas aprovecharon el intento de distracción con los globos y atacaron en la noche del miércoles varias regiones ucranianas con drones y la aviación estratégica y alcanzaron una infraestructura crítica en la región de Leópolis, pero también objetivos en otras zonas en el oeste, norte y el centro del país, según recoge la agencia Efe de las autoridades militares y civiles de Ucrania.

"Otro ataque con misiles rusos. Se lanzaron vehículos aéreos no tripulados y misiles durante la noche. Desafortunadamente, hay impactos en el norte y oeste de Ucrania, así como en las regiones de Dnipropetrovsk y Kirovogrado", escribió el jefe de gabinete de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, en su cuenta de Telegram.

[Ucrania derriba 54 de los 69 misiles lanzados por Rusia en varias ciudades: Leópolis se queda sin luz]

El jefe de la Administración Militar de Leópolis, Maksym Kozytskyi, informó en la misma aplicación de que en la región occidental ha sido alcanzada una infraestructura crítica.

"Durante la alerta aérea, un objeto de infraestructura crítica fue alcanzado en la región de Leópolis. No hay víctimas. El fuego fue extinguido", escribió.

La portavoz del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Nataliya Gumenyuk, señaló a su vez que Rusia lanzó un ataque mixto con aviación estratégica y drones y lanzó al menos ocho misiles Kalibr en el sur: seis sobre la región de Mykolaiv y dos contra la de Jersón. Recalcó que estos Kalibr fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó en Telegram que en la noche "las fuerzas de ocupación rusas lanzaron un ataque masivo con misiles contra instalaciones de infraestructura crítica" con 32 misiles de crucero y marítimos.

Misilis alcanzaron sus objetivos

"Se utilizaron doce misiles de crucero Kh-101 y Kh-555 de dos bombarderos estratégicos Tu-95MS desde el área del mar Caspio, ocho misiles de crucero Kalibr de una fragata del mar Negro, doce misiles de crucero Kh-22 de seis Tu-22M3 de largo alcance desde la región de Kursk y dos misiles aéreos guiados Kh-59 de dos aviones tácticos Su-35 de la región de Melitópol", en el sur de Ucrania, indicó.

"Desafortunadamente, algunos de los misiles de crucero Kh-22 alcanzaron sus objetivos, golpeando instalaciones de infraestructura crítica. Actualmente, no existen armas capaces de destruir este tipo de misiles", enfatizó.

Yerkamk explicó a su vez en su mensaje de Telegram que Rusia ha cambiado un poco su táctica, ya que realiza reconocimientos activos y "usa objetivos falsos". "Pero la defensa antiaérea hizo frente a la mayoría de los misiles y drones enemigos", recalcó.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan