Así es la 'ciudad milagro' de Turquía: la única donde el terremoto de 7,8 grados apenas causó daños

En Erzin los caballos siguen tirando de los carros de leña, el almuédano se sube al minarete cada día y las casas no son tumbas sino que siguen siendo casas, como si nada hubiese pasado, como lleva siendo desde hace siglos. Hay más gente, eso sí: las tiendas no dan abasto. Los refugiados que se han quedado sin casa por los terremotos que golpearon Turquía hace diez días no paran de llegar. Allí comprueban que lo que dicen es cierto, que en Erzin los temblores de la tierra del 6 de febrero solo fueron un mal susto que se aparta como el polvo: a escobazos.

¿Cómo es posible que una ciudad que se encuentra en el epicentro apenas haya sido dañada, mientras todas a su alrededor caían como las civilizaciones antiguas? "Yo no he autorizado ninguna construcción o actividad de construcción ilegal. A veces me increpaban y me preguntaban burlonamente si quería ser la única persona decente del país. Tengo la conciencia tranquila", aseguró el alcalde de Erzin, Okkes Elmasoglu, a la televisión turca.

Pero ¿acaso sea solo eso? Quizá los 42.000 habitantes tengan la suerte -que uno va a buscar a las urnas- de ser gobernados por el alcalde más honrado que existe, un político de película de Frank Capra, la reencarnación del mismísimo Jefferson Smith. Puede pasar. Lo que no puede ser es que sea solo eso. No, al menos, según los geólogos.

Varias personas asisten a la oración del viernes tras el mortífero terremoto en Hatay. Reuters

"La condición del suelo es la principal razón por la que no hemos sufrido grandes daños", dijo a The New York Times Omar Emre, un geólogo que se ha pasado estudiando las fallas de la región, Hatay, los últimos 40 años. Ese conocimiento privilegiado le ha llevado a formar parte del grupo de investigación privado Fugro.

Erzin se encuentra cerca de ciudades del sur como Iskenderun y Antioquía. Sin embargo, la primera está sumergida en el caos, con incendios en el puerto y el agua del mar inundando sus calles y edificios, y en la segunda, totalmente devastada, ahora tan solo queda el recuerdo de que ahí hubo alguna vez una ciudad.

[Con la UME en la zona más mortífera del terremoto de Turquía donde sólo ellos encuentran vida: "Lo tengo, lo tengo"]

En cambio, en Erzin, ubicada en un terreno muy sólido, no ha caído ni un solo edificio ni ha muerto una sola persona. Soportó el terremoto principal, de 7,8 grados, y su réplica posterior, esa que llegó para dar el toque de gracia a las localidades del entorno. Entre Turquía y Siria la cifra de muertos supera los 40.000.

Explicación geológica

Las construcciones ilegales son habituales en Turquía. Tanto que lo anómalo parece ser lo legal. "Hay pisos de cuatro casas a los que, alentados por las amnistías de construcción por motivos políticos, agregaron ilegalmente tres pisos más. De alguna manera, han cometido un asesinato", dijo Eyüb Muhcu, de la organización de ingenieros y arquitectos turcos, exigiendo que se busque a los responsables.

Esta práctica, la anexión de pisos a un edificio cuyo diseño está acabado, es uno de los motivos que han favorecido la traducción del terremoto en catástrofe. Pero, si la salvación de Erzin no se explica únicamente en términos de edificación, el desastre del resto del país tampoco se justifica solo con la ilegalidad de los constructores.

Muchas ciudades y pueblos de Hatay se han construido sobre las capas de arena, barro y arcilla de un antiguo río. Ese suelo, como el costero, es blando y más susceptible a los temblores.

"Estos sedimentos blandos cargados de agua hacen que las ciudades y los pueblos sean excepcionalmente vulnerables a los terremotos. Cuando uno golpea esta tierra se mueve como una ola", ha explicado Emre. Región de Hatay. Reuters

En contraste, Erzin se encuentra en un terreno más alto sobre el nivel del mar y está construido sobre un suelo duro que comprende "lecho de roca y granos más gruesos que la arena", dijo Tamer Duman, otro geógrafo desplazado a la región, a 'The New York Times'.

La dureza del suelo amortigua los embistes del terremoto al reducir el balanceo de los edificios. De hecho, los geólogos han comparado por esta razón a Erzin con Tavsancil, un pueblo que salió indemne del terremoto de 1999 que mató a 30.000 personas al oeste de Turquía.

Para contrarrestar la vulnerabilidad geológica del país a los terremotos, se habían actualizado los códigos sísmicos para las constructoras, aunque se ha puesto de manifiesto que no se habían cumplido. Las autoridades están buscando y arrestando a contratistas como responsables de los derrumbes. "Los constructores se me han acercado durante estos años quejándose de que no podían pagar un permiso de construcción", revela el alcalde de Erzin Elmasoglu, que asegura que nunca hizo la vista gorda: "Les respondía que lo sentía, pero no". ["Ha sido tan devastador que poco se puede hacer": los bomberos alicantinos vuelven de Turquía] "Con tajante determinación, no permitió la construcción ilegal en los últimos cuatro años", dijo Eray Guner, asesor de Elmasoglu, sobre el milagro de Erzin, lo que ha alentado al Gobierno a intensificar su redada y rehusar tener responsabilidades en lo sucedido. Ciudad refugio Las ciudades refugio son lugares donde las personas afectadas por conflictos, desastres naturales u otras situaciones de emergencia pueden encontrar refugio temporal, alimentos, agua, atención médica y otros servicios esenciales. Así, no es de extrañar que Erzin se haya convertido en una ciudad refugio. Esto ha ocasionado un problema para Elmasoglu: las casas no se han caído, pero tampoco hay suficientes para acoger a todos los compatriotas que están llegando. "Necesitamos tiendas de campaña con urgencia", ha reclamado en el medio local BirGün. Personas hacen cola para recibir comida gratuita servida entre los escombros tras el mortífero terremoto de Kahramanmaras. Reuters Elmasoglu ha asegurado que están ayudando a las regiones circundantes con todas sus fuerzas, pero que también hay muchas necesidades en su región: "Todavía hay personas esperando ser rescatadas bajo los escombros en el centro de Hatay". "La gente de los refugios tiene problemas como la calefacción y la comida. Todo el mundo tiene miedo y nadie puede entrar en su casa. El clima es muy frío. Es necesario establecer ciudades de tiendas de campaña. La ayuda comenzó a llegar lentamente a los camiones. Necesitamos nuevas ayudas que se centren en los alimentos", ha añadido. [El impresionante vídeo a vista de dron de la ruptura de una falla tras el terremoto en Turquía] En Turquía, después de los terremotos de 1999, se establecieron numerosas ciudades refugio para ayudar a los afectados por los desastres. Desde entonces, el país ha adquirido una amplia experiencia en la gestión de emergencias y ha desarrollado planes y políticas para hacer frente a situaciones de emergencia. Pese a todo, Erzin se ha convertido en una de las grandes esperanzas para el país.

Sigue los temas que te interesan