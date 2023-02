Con la UME en la zona más mortífera del terremoto de Turquía donde sólo ellos encuentran vida: "Lo tengo, lo tengo"

Periodista en la sección de Reportajes de EL ESPAÑOL desde enero de 2021. Cubro una gran variedad de temáticas, siempre con un eje en las grandes historias. Antes he estado en AFP y PlayGround, y he sido corresponsal en América Latina. He colaborado con Condé Nast Traveller, Abc, BBC, Europa Press y La Razón. También he sido guionista de programas de viajes para televisión. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals.