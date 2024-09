La antigua gesta se ha transmitido a cuatro generaciones de la familia Sevillano, relegada ya a batallita, pues la historia, Guerra Civil de por medio, la sepultó bajo el peso de los años. La nueva epopeya, recentísima, ha salido en todas partes, al concluir la misión 'Pacific Skies', en la que el Ejército del Aire Español ha concluido con éxito su participación en dar la vuelta al mundo en Eurofighter. Uno de los pilotos, Fernando Rojas Sevillano, comandante en la Base Aérea de Morón de la Frontera, ha sido uno de los participantes. Ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 56 días.

En la familia Sevillano hay en estos días orgullo, pero no solo de ahora: lo hay desde hace casi 100 años, recordando el extraordinario viaje del entonces capitán José Sevillano, tío bisabuelo de Fernando. A lo Lawrence de Arabia, se embarcó en una misión para viajar a Oriente, y negociar y adquirir sementales y yeguas magníficas a las tribus nómadas. Recorrió en coche, tren, caballo y camello Egipto, Palestina, Líbano, Siria y Turquía; se entrevistó con reyes, príncipes y nobles, atravesó desiertos, pernoctó con las tribus... y trajo a España 20 ejemplares magníficos para refrescar la sangre de la Yeguada Militar.

Fernando Rojas Sevillano es comandante del Ejército del Aire y piloto. "Realmente yo, más que piloto, lo que quería ser era militar. Me viene por la familia de mi madre, Pilar Sevillano". Y también, por las historias del abuelo Pepín. "El año de mi preparación era todavía por oposición. Al aprobarla, fue cuando me dije: Aire. No sabía tampoco que iba a ser piloto. Era el año 2006".