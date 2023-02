Macron pide una "contraofensiva" ucraniana que fuerce a Rusia a dialogar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich por "intensificar el apoyo" a Ucrania hasta que pueda "lanzar una contraofensiva" que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones "creíbles" y "elegidas" por Kiev.

En su intervención en este foro de defensa, también llamó a reformar el orden internacional -Consejo de Seguridad de la ONU incluido-, a aumentar la inversión europea en defensa, en alianza con la OTAN pero también a nivel continental, más allá de los límites de la Unión Europea.

"Rusia no digirió el fin de un imperio y creo que, claramente, la razón profunda de este conflicto es el resentimiento post-1990", expresó Macron, quien añadió que no habrá paz en Europa mientras no se haya resuelto la cuestión rusa.

