Rusia lanza más de 120 misiles contra Ucrania: una niña de 14 años herida en Kiev y Leópolis sin luz

Rusia ha lanzado este jueves más de 120 misiles sobre Ucrania "para destruir infraestructuras críticas y matar masivamente a civiles", ha informado la Oficina del Presidente. El balance preliminar de daños son tres personas heridas en Kiev, entre ellas una menor de 14 años, y el 90% de la población de Leópolis sin luz. Su alcalde lamenta también probables "interrupciones en el suministro de agua".

El Mando de las Fuerzas Aéreas daba cuenta a primera hora de una nueva oleada de "ataques desde varias direcciones con misiles de crucero desde aviones y barcos estratégicos". El ejército de Volodímir Zelenski ha derribado 54 de ellos, pero los problemas no dejan de acumularse para un país que está ganando la pugna territorial al invasor, pero con grandes núcleos sin los recursos más básicos en el crudo invierno.

El Kremlin niega día tras día haber atacado a civiles, pero día tras día lo hace, si no directamente a las infraestructuras críticas. Este jueves, los bombardeos han alcanzado el ala de maternidad de un hospital en la ciudad de Jersón, por fortuna sin causar heridos: el personal médico y los pacientes habían llegado a tiempo al refugio.

"Fue aterrador. Las explosiones comenzaron abruptamente, la manija de la ventana comenzó a romperse. Todavía me tiemblan las manos", ha declarado una de las madres primerizas a la agencia Reuters. Ucrania recuperó Jersón el mes pasado en la considerada mayor victoria de la guerra -y fracaso enemigo-, pero la ciudad no ha dejado de ser objeto de bombardeos por parte de las fuerzas rusas.

Zelenski: "Espera un año complicado"

Zelenski se dirigió este miércoles por la noche a sus compatriotas, como prácticamente cada noche desde lel inicio de la invasión. Les avisó de que después de "meses terribles" viene "un año complicado", pero que acabará en victoria si no decae la moral ni la solidaridad entre los ucranianos. Vladímir Putin trata de mermar esa confianza condenando, sino a la muerte, al frío, a la escasez. Zelenski quiere evitarlo.

"No hemos perdido nuestra humanidad a pesar de que hemos pasado meses terribles. Y no lo vamos a perder aunque también nos espera un año complicado. Alcanzaremos la victoria. Y tenemos que hacerlo realmente juntos". (...) No importa lo que esté sucediendo; apóyense unos a otros. Tómese el tiempo para decir palabras amables a las personas cercanas a usted, incluso si no lo son; a otros ucranianos".

"Si una persona está en una situación tan difícil -continuó-, en un momento tan difícil, se queda sola y por alguna razón no tiene familiares, por favor pregunte si necesita ayuda. O simplemente ayude sin siquiera preguntar".

Horas antes, el presidente pronunciaba un discurso en el Parlamento. Allí reiteró que el objetivo es restaurar la integridad territorial de Ucrania y liberar a todos los ucranianos que son actualmente prisioneros de los rusos. Y tras la victoria, apuntó, la reconstrucción será "el gran proyecto económico de Europa", por lo que e instó a los diputados a aprobar leyes que estimulen el ingreso de empresas en el mercado.

