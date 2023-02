China acusa a EEUU de enviar más de 10 globos espía y la Casa Blanca lo niega: "Es falso"

Estados Unidos negó este lunes de forma categórica las acusaciones de China de que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces su territorio durante el último año. "No es verdad. No lo hemos hecho. No es para nada cierto", señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en la cadena MSNBC.

El portavoz de Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo este lunes que "es común que globos de EEUU entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países" y que "solo el último año, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado el espacio aéreo chino más de diez veces sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes".

El representante chino añadió que "Estados Unidos debe reflexionar y cambiar de actitud antes de incitar a la confrontación, calumniar y acusar a otros".

La Casa Blanca ha advertido de que cualquier acusación sobre el presunto despliegue de globos espías estadounidenses en el espacio aéreo chino es "falsa". "Es China el que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altitud para recabar información de Inteligencia", ha dicho la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, Adrienne Watson, que ha denunciado la presencia de estos aparatos en "más de 40 países".

Washington cree que Pekín sólo busca un mínimo "control de daños", después de que no haya sido capaz de ofrecer "explicaciones creíbles" tras la detección de un globo que llegó a cruzar toda Norteamérica antes de ser derribado sobre aguas del océano Atlántico.

El Gobierno de China ha alegado que dicho globo tenía "fines científicos", versión de la que desconfía la Administración de Joe Biden. En los últimos días, además, han sido derribados otros dos objetos voladores en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá.

Globo 'espía' chino

El Ejecutivo estadounidense abatió el pasado 4 de febrero un globo "espía" chino sobre aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur, y en los últimos tres días ha derribado otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, de los que de momento no ha podido confirmar su origen.

La tensión entre Pekín y Washington desde que se abatiera el globo chino es máxima, pero Kirby aseguró hoy que el diálogo entre ambas potencias sigue abierto.

"Todavía tenemos relaciones diplomáticas con China, todavía tenemos embajada ahí. No es como si todas las comunicaciones entre nosotros y el Partido Comunista chino se hubieran cerrado (...) Tenemos la capacidad de comunicarnos directamente con los líderes chinos", concluyó.

