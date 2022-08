2 de 5

Al preguntar a la reconocida cantante asturiana por su restaurante favorito para tener una cita sin dudar se decanta por un clásico de la capital: el Thai Garden. Tras una primera etapa de 25 años en la calle Jorge Juan, este templo de la comida tailandesa ahora se ubica en la calle Añastro, 48 con una propuesta más disruptiva pero con el mismo espíritu del primero.

Degustar los platos de Thai Garden Madrid es como entrar en el corazón de Tailandia pero, además de su deliciosa comida, es un impresindible para Cristina por la belleza del entorno: "un lugar hermoso, lleno de naturaleza, con los sonidos del agua".

Tan especial le parece el lugar a Cristina que ha sido el elegido para muchos de los momentos más importantes de su vida, "allí me enamoré entre plato y plato y celebré aniversarios y rupturas sentimentales en los postres. Celebré con agua -porque yo no bebo alcohol, no lo he probado en mi vida- importantes momentos de mi carrera musical y allí cocinamos historias de amor con otras mujeres del mundo para viajar a países denunciando la violencia y la guerra".

Y, no menos importante para los amantes de las mascotas, Thai Garden es un restaurante amigo de los animales desde su inauguración. Cristina del Valle da fe de que "Emilio Carcur, su dueño, los adora y cuando en Madrid todavía no se permitía su entrada él ya lo hacia, además son recibidos con su cuenco de agua y un cuenco de comida cortesía de la casa".

