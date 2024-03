2 de 7

La recordada protagonista de Friends tiene varios perros, entre ellos este labrador llamado Lord Chesterfield. "Me robó el corazón en el primer instante que lo vi", escribió en redes sociales.

Para Jennifer el amor que le dan es incondicional: Mis amigos perros son muy especiales. No me envían mensajes de texto, ni me compran flores, pero hacen mucho más. Me apoyan si los necesito, siempre me saludan cuando llego a casa y nunca se quejan de nada".