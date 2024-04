Telefónica cumple 100 años y lo celebra por todo lo alto. Esta mañana el CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha presidido un toque de campana ceremonial en la Bolsa de Madrid que daba el pistoletazo de salida del aniversario de la compañía.

"Una compañía no cumple 100 años si no sirve primero a la sociedad y si no tiene un propósito". Así se referió Álvarez-Pallete al centenario de Telefónica durante su intervención en la IV edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores esta misma semana.

Esta tarde, los fastos culminan con una gala conmemorativa en el Teatro Real a la que acude el rey Felipe VI y tras la que habrá un concierto, que no será el último del centenario, ya que el grupo ha organizado otro gran evento musical solidario en el Santiago Bernabéu para el próximo 18 de mayo.

Organizado con la promotora Live Nation, actuarán Alejandro Sanz, Hombres G y la cantante malagueña Ana Mena, además de otros artistas invitados.

Esta tarde hemos visto desfilar por el Teatro Real a numerosas personalidades del panorama institucional, político y social del país.

