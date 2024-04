El primer siglo de Telefónica, según Pallete: "Una empresa no cumple 100 años sin un propósito"

Telefónica se convertirá este próximo 19 de abril en una compañía centenaria. Un hito que está al alcance de muy pocas empresas y que, según su presidente José María Álvarez-Pallete, en el caso de Telefónica es fruto de una transformación constante y de tener muy presente en todo momento cuál es su propósito.

"Una compañía no cumple 100 años si no sirve primero a la sociedad y si no tiene un propósito". Así se referió Álvarez-Pallete al centenario de Telefónica durante su intervención en la IV edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en colaboración con EMT de Madrid, EY, Microsoft, Oesía y Oracle.

El presidente de Telefónica arrancaba en Wake Up, Spain! una semana "muy especial" para el grupo de las telecomunicaciones, que culminará el próximo viernes con un acto institucional en el Teatro Real y con el histórico apagado de su red de cobre minorista, convirtiéndose en una operadora con una infraestructura fija "100% de fibra óptica".

Álvarez-Pallete admitió que siente "mucha ilusión", pero también "mucha responsabilidad", por poder celebrar como se merece los 100 años de Telefónica. Durante todo el año, el grupo ha planificado un conjunto de actividades y eventos que servirán no sólo para dar las gracias por todo lo que ha pasado en el último siglo, sino también para "intentar proyectar" la Telefónica de los próximos cien años.

Y es que, a día de hoy, hay muy pocas compañías que hayan alcanzado el siglo de vida, especialmente dentro de la industria de las telecomunicaciones. De hecho, el presidente de Telefónica ha remarcado que tan sólo el 6% de las operadoras han podido celebrar hasta la fecha su centenario.

Transformación

¿Cómo ha conseguido Telefónica alcanzar el siglo de vida? Para Álvarez-Pallete es el resultado del esfuerzo por llevar a cabo una transformación constante de la compañía, pero manteniendo en todo momento intactos sus valores y su cultura de innovación.

Precisamente, Julia Gil Sansegundo, una de las míticas chicas del cable de la operadora, preguntó en Wake Up, Spain! a Álvarez-Pallete cómo ha cambiado la empresa desde los años 60 hasta ahora y qué queda de aquella compañía en la que trabajaba.

"De la Telefónica de los años 60 y 70 queda la cultura, una cultura de querer hacer las cosas bien, de vocación de servicio, de innovación, de tener siempre la mente abierta al cambio", respondió. Una cultura que él mismo respiró cuando se incorporó hace 25 años a Telefónica "y que nunca se pierde".

¿Y en qué ha cambiado? "Han cambiado en muchas cosas, porque Telefónica es una compañía en permanente cambio", remarcó Álvarez-Pallete. De hecho, uno de sus cambios más importantes tendrá lugar el mismo día que cumplirá cien años, con el apagado de las últimas de sus 8.532 centrales de cobre que seguían prestando servicios minoristas.

Esta es sólo la más reciente de sus transformaciones. Antes, Telefónica tuvo que cambiar la forma en la que servía a sus clientes, pasando de ser una empresa de voz a una compañía de datos. Un cambio impulsado por la tecnología, ya que las redes no se parecen a las de hace unas décadas y han acabado convirtiéndose en supercomputadores.

"A Telefónica lo que le queda ya no es una red de telecomunicaciones. Es otra cosa, es un ordenador masivamente descentralizado y que es capaz de hacer muchas cosas aparte de comunicaciones", resaltó. Y aquí desempeñarán un papel importante la inteligencia artificial (IA), tecnología en la que llevan trabajando diez años y en las que tienen ya más de 650 casos de uso.

Centenario

Como dijo Álvarez-Pallete, esta será una semana "muy especial" para la historia de Telefónica. Además, de su participación en el Davos español, ha asistido a la instalación en Distrito Telefónica, su sede en Madrid, de Iris, una obra única creada y realizada por el artista catalán Jaume Plensa con motivo del centenario.

Los actos más importantes llegarán el mismo día de su centenario, Telefónica será la encargada de dar el toque de campana en la Bolsa de Madrid. La jornada culminará con un gran concierto de música clásica en el Teatro Real de Madrid. Un evento que contará con la presencia del Rey Felipe VI, quien también inauguró el lunes la cuarta edición de Wake Up, Spain!.

Precisamente, la música protagoniza los tres grandes eventos institucionales del centenario de Telefónica. Además del acto del Teatro Real del viernes, el próximo 18 de mayo se celebrará un gran concierto solidario en el Santiago Bernabéu.

Y el pasado mes de febrero, en el marco de MWC de Barcelona, el pianista chino Lang Lang Gran Teatre del Liceu ofreció un concierto combinando la música clásica con la tecnología 5G para conmemorar el centenario de Telefónica.