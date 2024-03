En España hay 3 millones más de perros que de niños: hay jóvenes que dicen que sale más barato

El actor alemán Heinz Rühmann dijo una vez: “Se puede vivir sin perro, pero no merece la pena”. Razón no le faltaba, y parece ser que los españoles nos lo hemos tomado al pie de la letra.

En España hay más de 9,3 millones de perros, según el estudio realizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC). Además, el mismo estudio señala que uno de cada cuatro hogares en España tiene uno como animal de compañía. Ya hay más perros que niños menores de 14 años (6,6 millones), y la tendencia sigue al alza.

Esto no es casual. La última década en España ha estado marcada por un descenso de la natalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se estima que hubo un total de 322.075 nacimientos, cerca de 6.000 menos que el año anterior. Es la cifra más baja desde el comienzo de la serie histórica en 1941.

El último año que creció la tasa de natalidad fue 2014. Desde entonces, todos los indicadores se han despeñado. Un ejemplo de todo esto es el descenso de los nacimientos de las madres menores de 25 años, que han caído un 26% en la última década.

Por comunidades autónomas, sólo aumentó la tasa de natalidad en la Comunidad de Madrid (2,7%) y en Extremadura, mientras que las regiones que más sufrieron la caída fueron Melilla (-19.4%) y Ceuta (-11,8%), y en Castilla-La Mancha (-10,5%).

Casas pequeñas

Una de las razones que aluden los jóvenes es que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda que les permita tener hijos. En total, en España ya hay 167.000 hogares de menos de 30 metros cuadrados o menos, donde viven parejas, familias o personas solteras. Son las llamadas “microcasas”.

Jaime (pseudónimo para permanecer en el anonimato), director de una inmobiliaria, afirma que la mayoría de pisos que alquila son para parejas de entre 30 y 40 años sin hijos. La mitad o más siempre preguntan si los perros están permitidos.

"Criar a un hijo no es barato, por muchas ayudas que ofrezca el Gobierno, y si a eso le sumas que dentro de un piso no hay espacio donde pueda crecer, las cifras de nacimientos en España no sorprenden tanto. Todos estos factores favorecen la aparición de la mascota como sustituto de los hijos", explica Jaime.

Pablo Redondo, sociólogo y consultor social, añade otras razones. Él considera que para entender este aumento en la tenencia de mascotas debemos considerar varios perfiles familiares. Por un lado, las personas mayores que optan por tener una mascota como compañía para combatir la soledad. Y por otro están las familias con hijos que eligen tener una mascota: “A medida que las familias se vuelven más pequeñas y hay una mayor movilidad geográfica con hijos que viven lejos, tener una mascota puede ser una opción para combatir la soledad, incluso antes de la jubilación”.

Por último, las parejas jóvenes que optan por tener mascotas. Según explica el experto, algunos deciden no tener hijos y ven a las mascotas como una alternativa que requiere menos compromiso y problemas de conciliación. Además, “hay parejas que ven tener una mascota como una forma de ponerse a prueba antes de tener hijos, utilizando la responsabilidad de cuidar a la mascota como una prueba de su capacidad para manejar la crianza".

Una pareja con su perro. Cleverea

El caso de David y María

David (25 años) y María (23 años) son pareja desde hace dos años y llevan viviendo juntos casi desde el momento en el que empezaron su relación. Tienen dos perros: Azul (husky siberiana) y Bro (border collie).

“Son nuestra familia, les tengo muchísimo cariño”. Tener perro les ha ayudado en muchas cosas, sobre todo Azul que fue un apoyo para David en una época donde sufrió episodios de depresión. “No quería salir de casa, no hablaba ni con mi novia, pero mi perra siempre estaba ahí dándome cariño, obligándome a salir de casa, a no aislarme y mantenerme unido a mi pareja”. “Es el amigo más leal que he tenido”, añade.

La pareja, por el momento, no quiere tener hijos. Ambos consideran que son muy jóvenes y no tienen la solvencia económica suficiente. Con sus perros están contentos. Creen que un perro no puede reemplazar a un hijo, “pero a veces puede parecerse”.

Las redes sociales también han provocado que veamos a nuestras mascotas como hijos, por la forma en las que se infantilizan y humanizan a nuestros amigos peludos. Pablo Garrido explica a EL ESPAÑOL que en las redes sociales se comparten constantemente fotos y videos de mascotas en situaciones “que resaltan su ternura y simpatía”, reforzando la imagen de que “son seres vulnerables y necesitados de cuidados constantes, similar a la manera en que se retrata a los niños pequeños”.

En contraste, Alicia (63 años) y Emilio (69 años) son pareja de toda la vida, están casados, viven en Madrid, tienen un perro que se llama Bita y un gato, y nunca quisieron tener hijos. Son muy felices solos con sus mascotas.

Consideran que un animal de compañía “no es ni remotamente equiparable a un hijo en ningún sentido”. Lo que Bita les aporta es un punto en común, y dentro de una relación de pareja es importante tener un nexo de unión al que poder cuidar y disfrutar.

Bita, el perro de Alicia y Emilio Alicia

No tuvieron a sus mascotas para sustituir al hijo que nunca tuvieron, simplemente les gustaban más los perros y querían integrar uno dentro de su familia.

El incremento en la tenencia de mascotas en los hogares españoles refleja una respuesta multifacética a los cambios sociales y económicos contemporáneos. Ya sea como compañeros afectivos, alivio ante la soledad o preparación para la parentalidad, los perros y otras mascotas han ocupado un lugar destacado en la vida de las personas, ofreciendo vínculos emocionales significativos y adaptándose a las nuevas dinámicas familiares.

*Paula Robledano Sanz, autora del reportaje, es alumna de la primera promoción 2023-2024 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.