La empresaria Fiona Ferrer: "Ahora mismo asesinaría a Putin en el Orient Express"

Fiona Ferrer es empresaria y periodista, pero sobre todo, apasionada de la vida. Ha escrito el libro La estilista (Planeta, 2021) y triunfa en las redes sociales, donde alcanza los casi 100 mil seguidores.

Ahora responde al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres.

1. Tu ‘primera memoria’…

Tengo demasiadas memorias para elegir una primera. Mi cabeza está repleta de momentos que se han convertido en grandes recuerdos.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Al mar.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Ni orgullo ni perjuicio me atrevo con todo y no digo que no a casi nada.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La que sabe escuchar, la que te da consejos con la cabeza, pero cuida tu corazón y mide tú sensibilidad para decirte las cosas con dulzura sin herir, la que se alegra de verdad cuando te va bien y la que sufre cuando te ve sufrir. Una amiga estupenda es a la que puedes llamar a cualquier hora y a la que no te da reparo decirle cómo te sientes porque no necesitas careta. Puedo decir que tengo muchas amigas estupendas porque tengo claro que una de mis características es que soy generosa y no envidiosa con aquellos a los que quiero.

Fiona Ferrer durante la presentación del libro 'Cazar leones en Escocia' de Cruz Sánchez de Lara, celebrada el 19 de abril.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

Un mero recuerdo. Cuando decido que se lo lleve el viento paso página. Tardo, pero cuando lo hago soplo para que se vaya lejos.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

A mí me queda todo. Nunca fui inocente del todo porque no me creo todo lo que dicen sólo creo cuando veo acción. Es bueno ser inocente con inteligencia porque demuestra sensibilidad.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

Una traición personal, profesional o amorosa. Eso hace que mi corazón se hiele y cueste recuperarse para calentarse de nuevo. En la parte positiva me deja el corazón helado la gente auténtica y de verdad. Esos se quedan en mi corazón para siempre.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Vivir entre más de un mundo es lo que a mí me parece posible y necesario.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

Ahora mismo a Putin y a todos aquellos o aquellas que se atreven a jugar con la vida de los demás. Maltratadores, asesinos de niños y violadores. A todos ellos les deseo que se vayan de este mundo.

"No importa lo que hagan los demás y sí que me pregunten qué hago yo"

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Un dolor. Me duele mucho pensar que no voy a volver a ver a alguien que quiero. Sufro sólo con pensarlo.

11. ‘El amor más grande’…

Mi familia. Daría todo por ellos.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para el sufrimiento y el dolor.

13. Un ‘secreto a voces’.

Que amo vivir, que no me gusta perder el tiempo, que me gusta reírme, que soy muy sensible y que si no te gusto no pierdas el tiempo criticándome, simplemente lárgate de mi vida. No importa lo que hagan los demás y sí me importa que me pregunten qué hago yo.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Me lo quedo para mí.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

La indiferencia.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Yo estoy en continua revolución aunque me encantaría dejar de luchar tanto. Eso sería un sueño, mientras y en vista que la revolución no para sigo en la batalla luchando por mis ideales y por salir adelante. Ser mujer, independiente, autónoma y empresaria da lugar a no bajar nunca la guardia así que !viva la revolución!

